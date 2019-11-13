Барселона – Реал: Ла Ліга остаточно затвердила нові дату та час початку Ель Класіко

Ла Ліга нарешті визначилась із остаточною датою центрального матчу чемпіонату Іспанії між Барселоною та Реалом.

Матч Барселона – Реал офіційно перенесений на 18 грудня, а гра розпочнеться о 20:00 за місцевим часом, інформує офіційний сайт Ла Ліги.

Барселона – Реал: Ель Класіко офіційно перенесли

Нагадаємо, що матч Барселона – Реал Мадрид погодились перенести з 26 жовтня після спалаху масових протестів прихильників незалежності Каталонії. Вони, зокрема, блокували транспортну інфраструктуру регіону, а в день Ель Класіко готували масштабну маніфестацію.

Зазначимо, що нову дату ніяк не могли визначити через неузгодженість Федерації футболу Іспанії та Ла Ліги. Керівництво Ліги спершу планувало перенести матч на 4 грудня.

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