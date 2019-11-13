Україна розгромила Естонію у стартовому матчі відбору Євро-2020 U-19 – голи забивали юні зірки Динамо, Шахтаря і Карпат

Юнацька збірна України стартувала у групі 9 першого етапу кваліфікації на Чемпіонат Європи серед гравців до 19 років. Матч проти Естонії відбувся у Швеції, яка стала господарем нашого квартету.

Євро-2020 U-19. Перший етап відбору, 1-й тур

Україна – Естонія – 4:0

Голи: Михайло Мудрик, 38, Шулянський, 45, Сікан, 63 (пен.), Гірний, 77

Нереалізований пенальті: Мудрик, 90

Багатостраждальна команда Олега Кузнєцова почала відбірковий цикл грою проти аутсайдера групи. У суворих скандинавських умовах – лише 3 градуси тепла, захмарене небо. Естонія ще ніколи не відбирала очки в України ні на дорослому, ні на рівні U-19. У стартовому складі легенда Динамо випустив 5 гравців київського клубу (захисники Ярош, Біловар; півзахисники Бодня, Шулянський і Надольський), а також 4 представники донецького Шахтаря (воротар Трубін, захисник Якуба, півзахисник Михайло Мудрик і нападник Сікан). Лише захисник Карпат Владислав Мудрик та півзахисник СК Дніпро-1 Арсеній Батагов (фактично єдиний, хто стабільно грає в дорослому чемпіонаті УПЛ) розбавили цей комплект гравців з досвідом виступів у Юнацькій лізі УЄФА.

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Українці дуже активно почали. З ударами Сікана та Надольського (обидва пробивали по 2 рази) 17-річний голкіпер молодіжки лондонського Арсенала Карл Хайн впорався. Шулянський сам пробив невлучно. І все це за перші 15 хвилин! Той же Артем приклався зі штрафного – знову воротар. Згодом динамівець знайшов голову Сікана після подачі кутового. Перший удар естонці завдали лише на 30-й, Трубін впорався. Після цього могли знову забивати Шулянський і Надольський. Відкрити рахунок допомогла комбінація лідерів молодіжки Шахтаря. Данило Сікан віддав, Михайло Мудрик реалізував.

Естонці ще раз перевірили Трубіна зі штрафного, а на 45-й закріпити перевагу нарешті вдалося Шулянському. Цього разу Мудрик, який у свої 18 уже встиг дебютувати і за молодіжну збірну у відборі Євро-2021 (U-21), асистував партнеру. До слова, ці 2 гравці, які вийшли на флангах атаки, стали найактивнішими у збірній України. Вони і стандарти встигали виконувати, і самі завершували комбінації ударами. На початку другої половини Естонія активізувалася і створила ще 3 моменти – у двох зіграв надійно Трубін, а в іншому схибив найдорожчий суперник (18-річний вінгер Веелма оцінений Трансфермаркт на 100 тисяч євро).

На 63-й хвилині один з лідерів Динамо U-19 Шулянський заробив пенальті, а чемпіон світу U-20 Сікан переграв голкіпера з 11-метрової позначки. Один з найактивніших естонців Тунев, який представляє італійський СПАЛ, знову перевірив реакцію Трубіна. На 68-й відбулася ціла серія замін у нашої команди. Замість Бодні, Батагова і Надольського вийшли гравці Шахтаря (Гуров), Динамо (Хондак) та Карпат (Гірний). Саме львів'янин і відзначився четвертим взяттям воріт. Максим Гірний реалізував пас динамівця Хондака. Мудрик ще й влучив у каркас воріт. Аналогічну нагоду забити втратив естонець Лепік. А на останній хвилині "український Неймар" примудився не реалізував пенальті.

Закономірна перемога України на старті відбору, хоча дозволили досить багато в обороні – 20:13 за ударами, 14:7 за влучаннями у площину воріт. Наступні матчі команда Кузнєцова проведе проти Словенії (16 листопада) і Швеції (19 листопада), які зустріч між собою проведуть пізніше. У другий етап відбору Євро-2020 проходять по 2 найкращі команди.