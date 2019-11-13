Україна здолала Грузію в стартовому матчі відбору Євро-2020 U-17 – бенефіс таланта Динамо, який стажувався в Німеччині

Підопічні Олександра Петракова впевнено перемогли однолітків з Грузії в рамках кваліфікації на Євро-2020 U-17.

Євро-2020 (U-17), 1-й кваліфікаційний раунд, група 8

Грузія – Україна – 0:2

Голи: Волошин, 51, Очеретько, 76

Україна розгромила Естонію у стартовому матчі відбору Євро-2020 U-19 – голи забивали юні зірки Динамо, Шахтаря і Карпат

В першій половині гри, яка проходила в Португалії, суперники так і не змогли відкрити рахунок, хоча грузини володіли серйозною перевагою.

А от після перерви українці забрали ініціативу в свої руки і вже на 51-й хвилині святкували взяття воріт завдяки влучному удару вихованця Динамо Назара Волошина, який свого часу перебував на стажуванні в Німеччині. На цьому юний талант киян не зупинився, відзначившись асистом на хавбека Шахтаря Олега Очеретька.

В паралельному матчі португальці розгромили Албанію U-17 (4:0). Наступний матч Україна U-17 проведе 16 листопада проти Албанії.

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