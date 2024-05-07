"Суд визнав, що роль Ярославського не є вирішальною у цьому моменті. Старий Металіст грав у топ-дивізіоні, новий клуб Метал зайшов в третій дивізіон. Суд визнав, що це не є наслідком того, що це один і той самий клуб. Але найважливіше, що повпливало на рішення суду – це те, що одразу через 2 місяці після зникнення оригінального Металіста Курченка з’явився Металіст 1925, і 14 гравців Металіста перейшли в Металіст 1925.

Суд вважає, що Металіст 1925 має більші підстави для того, щоб вважатися наступником. І через те, що нинішній Металіст став Металістом лише через 5 років після банкрутства, за цей час з’явився Металіст 1925, який використовував айдентику і сторілайн харківського футболу, новий Металіст не є правонаступником старого Металіста.

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В цьому рішенні ще написано, що конкретно цей суд не має права розглядати рішення щодо Металіста 1925, і за базу не вважає Металіст 1925 хоч якось співвідносним до одного чи іншого клубу", – зазначив Волочай у випуску KDK.

Генеральний директор Металіста 1925 Андрій Нєдєлін досить різко прокоментував цю інформацію. "Перше. Подивився фрагмент передачі за участі цього журналіста і був дуже здивований тим, що мені взагалі доводиться коментувати судові справи та судові рішення щодо футбольного клубу Метал. Але якщо від журналіста пролунали якісь припущення на адресу Металіста 1925, то, звісно, ми не можемо утриматися від коментарів.

Хоча мені дуже цікаво, як це рішення CAS взагалі потрапило до рук журналіста. Навряд чи йому це рішення надав адвокат Каяду, який там фігурує. Це дуже цікаво. Друге. Журналіст, який каже, що Металіст 1925 отримує якісь скарги, напевно, не до кінця розібрався в деяких моментах щодо претензій на виплату заборгованості футболістам з боку клубу, який має заборгованість.

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За чотири роки до перейменування Металу на Металіст наш клуб не отримував жодного запиту від ФІФА. Єдине, що мені відомо – були листи на електронну пошту із запитом роз'яснення від представників футболістів, яким винен гроші Металіст. Нам достатньо було відповісти, що наш клуб не є Металістом. На цьому все закінчилось.

Тобто, твердження про те, що був розгляд якоїсь справи, наприклад, справи Каяду проти Металіста 1925 – це неправда. Таку скаргу, як мені відомо, футболіст може подати протягом двох років. Я ще раз скажу, що чотири роки до появи Металіста жодних скарг не було. З появою, тобто, перейменуванням Метала на Металіст, ці скарги з'явилися. Але вони були не на нашу адресу, а на адресу Металіста", – поділився Нєдєлін в коментарі Tribuna.

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