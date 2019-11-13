Україна – Естонія: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями напередодні товариського матчу проти Естонії.

"Миколенко пройшов обстеження, там немає нічого серйозного. Він буде готовим до другого матчу. Коноплянка теж відновився, але в нього температура, тому він не буде сьогодні тренуватися. Щодо Шепелєва, то він готовий тренуватися. З рештою гравців все гаразд.

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Мотивація у гравців повинна бути завжди. Особливо у тих, хто грав менше. Низка основних гравців не зможе зіграти. Буде шанс у тих, хто мав менше ігрової практики. Думаю, чудова мотивація у них є. Тим більше ми граємо проти хорошого суперника.

Денис Попов грає за молодіжну збірну, яка грає за такою ж системою. Ми будемо дивитися, як він проявить себе у молодіжній команді. Те, що він зараз почав грати в основі клубу, – це дуже добре. Ми раді за нього. Нехай він отримає постійне місце у складі Динамо, тоді будемо говорити про виклик у збірну.

Було приємно бачити, як гравці Динамо відреагували на прояви расизму під час матчу з Шахтарем. Маю сказати, що расизму немає місця в українському футболі і в будь-якому футболі. Ми повинні об'єднатися для боротьби з цією проблемою.

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Іванісеня грає у своєму клубі опорного півзахисника, і грає доволі успішно. Ми дивилися за цим гравцем дуже давно. Ми не плануємо змінювати його функції на полі. Чи будуть дебютанти? Так, цілком можливо на це очікувати.

Маліновський чекає на поповнення в сім'ї. Я дав йому кілька вихідних, він приєднається до команди вже у Белграді. Будемо оцінювати його стан. У Руслана була невелика травма в останній грі за клуб, сподіваюся, все буде гаразд. Щодо складу на Сербію будемо визначатися безпосередньо перед матчем", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, товариський матч Україна – Естонія відбудеться завтра, о 19:00. Вперше поєдинок головної команди країни прийматиме Запоріжжя, а саме Славутич Арена.