"У таких матчах усе вирішують деталі, від форми обох команд залежатиме дуже багато. Перший гол буде дуже важливим – він стане ударом для суперника. Чи готова Баварія до можливої серії пенальті, як у 2012 році? Воротарі готові до всього. Ми, як команда, також готові до того, що матч перейде в додатковий час або в серію пенальті.

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Потрібно зберігати концентрацію – грати на Бернабеу буде дуже емоційно. Потрібно вірити в себе. Потрібно перетворити зовнішні чинники на щось позитивне. Якщо нам це вдасться, ми обов'язково вийдемо у фінал.

Я приїхав сюди без страху. Ми дуже впевнені в собі і знаємо, який матч провели минулого тижня. Якщо є шанс обіграти Реал вдома, то буде шанс зробити це і в гостях.

Про що говорив Тухель, коли зібрав нас сьогодні в центрі поля? Йшлося про те, що кожен із нас мріяв про таку гру. Ліга чемпіонів – найбільший титул у клубному футболі. У нас є шанс вийти у фінал", – цитує Нойєра Bayern & Germany.

Матч Реал – Баварія відбудеться в середу, 8 травня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом. Перша гра в Мюнхені завершилася внічию 2:2.

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