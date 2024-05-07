"Баварія готова до серії пенальті": Нойєр розкрив секретну промову Тухеля на Сантьяго Бернабеу
Воротар Баварії Мануель Нойєр поділився очікуваннями від прийдешнього півфіналу ЛЧ із Реалом.
"У таких матчах усе вирішують деталі, від форми обох команд залежатиме дуже багато. Перший гол буде дуже важливим – він стане ударом для суперника. Чи готова Баварія до можливої серії пенальті, як у 2012 році? Воротарі готові до всього. Ми, як команда, також готові до того, що матч перейде в додатковий час або в серію пенальті.
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Потрібно зберігати концентрацію – грати на Бернабеу буде дуже емоційно. Потрібно вірити в себе. Потрібно перетворити зовнішні чинники на щось позитивне. Якщо нам це вдасться, ми обов'язково вийдемо у фінал.
Я приїхав сюди без страху. Ми дуже впевнені в собі і знаємо, який матч провели минулого тижня. Якщо є шанс обіграти Реал вдома, то буде шанс зробити це і в гостях.
Про що говорив Тухель, коли зібрав нас сьогодні в центрі поля? Йшлося про те, що кожен із нас мріяв про таку гру. Ліга чемпіонів – найбільший титул у клубному футболі. У нас є шанс вийти у фінал", – цитує Нойєра Bayern & Germany.
Матч Реал – Баварія відбудеться в середу, 8 травня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом. Перша гра в Мюнхені завершилася внічию 2:2.
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