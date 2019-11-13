Маліновський став батьком – хавбек збірної України опублікував милі фото своєї принцеси

Руслан Маліновський з дружиною Роксаною / Фото з відкритих джерел

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський забив свій найважливіший гол у житті.

Олівія – саме так Руслан та Роксана Маліновські назвали свою новонароджену доньку, яка народилась сьогодні, 13 листопада.

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"Народилась наша принцеса Олівія", – підписала Роксана фото 26-річного хавбека з донькою в Instagram.

Руслан з дружиною перебуває в одній із клінік Бергамо, де гравець захищає кольори місцевої Аталанти. Андрій Шевченко надав Маліновському додаткові вихідні, щоб підтримати Роксану у важливий момент. Руслан повинен приєднатись до збірної України до поєдинку проти Сербії 17 листопада.

Нагадаємо, влітку півзахисник перебрався з бельгійського Генка в Аталанту. В поточному сезоні Серії А Маліновський вже провів 10 матчів.

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