Головні новини футболу 11 липня: Хорватія вийшла до фіналу ЧС-2018, Ярмоленко перейшов у Вест Хем

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 11 липня.

Хорватія – другий фіналіст ЧС-2018

Збірна Хорватії в овертаймі перемогла Англію та вийшла у фінал Мундіалю. Іван Перішіч, який став найкращим гравцем матчу, забив сам і віддав гольову передачу на Маріо Манджукіча. Однак, екс-арбітр ФІФА вважає, що гол Перішіча не можна було зараховувати через фол. Хорватія – Англія – дивіться відео голів та огляд поєдинку 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018. Цікаво, що лише Хорватія і Англія тричі грали в екстра-таймах в плей-офф мундіалів.

Фінальний поєдинок проти збірної Франції хорвати зіграють у неділю, 15 липня.

Ярмоленко став гравцем Вест Хема

Після одного сезону в Борусії Д Андрій Ярмоленко офіційно став гравцем Вест Хема. Угода укладена за схемою 4+1. Український вінгер вже прокоментував підписання контракту із "молотками". Агент гравця Вадим Шаблій вважає, що перехід до Вест Хема стане лише плюсом для Ярмоленка. Також українець зворушливо попрощався з Борусією Д. Рядові англійські вболівальники активно реагують у соцмережах на перехід українця.

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