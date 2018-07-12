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Перехід до Вест Хема стане лише плюсом для Ярмоленка, – Шаблій

11 липня 19:48 527 Читать на русском
Перехід до Вест Хема стане лише плюсом для Ярмоленка, – Шаблій
Андрій Ярмоленко / ФК Вест Хем

Агент Андрія Ярмоленка Вадим Шаблій прокоментував Футбол 24 його перехід у Вест Хем.

Він вважає, що один з лідерів збірної України зробив правильній вибір, а Борусія вирішила продати його через повернення до своєї стратегії вирощування гравців та їх продажу.

Ярмоленко офіційно став гравцем Вест Хема

"Не було такого, що постало напряму питання про те, що Андрій піде з Борусії. Прийшов новий тренер, все одно до нього проявляли інтерес, це не те, що Борусія хотіла продати і продала, грубо кажучи, виставила на трансфер.

З'явився Вест Хем, запропонував гроші і було прийнято таке рішення. Тим паче що Вест Хем і раніше Андрієм цікавився.

А Дортмунд почав повертатися до звичного свого напрямку – розвитку молодих гравців та подальшого їх продажу.

Чому Вест Хем звернув на нього увагу? Тому що він гарний футболіст, він грав проти Манчестер Сіті, який тоді тренував Пеллегріні, ще у складі Динамо. Пеллегріні знав його ще з того часу.

Андрій, я вважаю, зробив правильній вибір. Перейшов до хорошої команди, у суперчемпіонат. Я думаю, що для нього це лише плюс", – зазначив Шаблій.

За його словами, розмови щодо можливого переходу Ярмоленка почалися ще три тижні тому. Також, окрім Вест Хема, до українця проявляли інтерес ще кілька клубів.

Джерело: Футбол 24
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