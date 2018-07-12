Хорватія – Англія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Збірна Хорватії в матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018 здобула вольову перемогу над Англією. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Хорвати першими пропустили від Тріпп'єра, але потім до справи взявся Перішіч. Спочатку Іван замкнув простріл із правого флангу, а вже в овертаймі чудовим пасом вивів Манджукіча на побачення з кіпером збірної Англії. Не забити в такій ситуації форвард не міг – 2:1 за Хорватією.

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Уже на 5-й хвилині матчу англійці відкрили рахунок зусиллями Тріпп'єра, який класно виконав штрафний удар.

На 68-й хвилині Іван Перішіч відгукнувся на подачу з правого флангу й зрівняв рахунок у матчі.

На 109-й хвилині Маріо Манджукіч вирвався віч-на-віч із Пікфордом і вивів Хорватію вперед.

Хорватія в овертаймі перемогла Англію та вийшла у фінал ЧС-2018

Хорватія – Англія – відео голів та огляд матчу: