Мілан перейшов у власність хедж-фонду Elliot Management

Колишній власник Мілана Йонхонг Лі не зумів вчасно погасити борги перед інвестиційним фондом Elliott Management.

Китайські інвестори Мілана не змогли вчасно заплатити Elliott Management борг в розмірі 32 мільйонів євро, тому акції клубу перейшли у власність американської компанії, повідомляє Football Italia.

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У 2017 році китайські інвестори викупили 99,93% акцій Мілана у Fininvest, чиїм власників був Сільвіо Берлусконі. Китайці заплатили 520 мільйонів євро, при цьому ще 220 мільйонів вони повинні були витратити на погашення клубних боргів.

Новий власник Мілана Elliott Management має намір вкласти 50 мільйонів євро в акціонерний капітал, щоб привести фінанси клубу в порядок. Також протягом декількох місяців Elliott Management планує виділити додаткову суму на трансфери.

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"Фінансова підтримка, стабільність та належний нагляд є необхідними передумовами для швидкого успіху. Elliott з нетерпінням чекає можливості реалізувати потенціал клубу і повернути його в пантеон найкращих європейських футбольних клубів, де він по праву повинен знаходитися", – йдеться в заяві генерального директора компанії Пол Сінгера.