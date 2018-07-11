Ярмоленко офіційно став гравцем Вест Хема

Український нападник Андрій Ярмоленко перейшов у лондонський Вест Хем.

Колишній форвард дортмундської Борусії Андрій Ярмоленко відтепер виступатиме в АПЛ і захищатиме кольори Вест Хема, повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт українця з лондонським клубом розрахований на 4 роки. За інформацією агента нападника, угода може бути продовжена ще на сезон.

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"Ми дякуємо Андрію за його відданість і бажаємо йому та його родині всього найкращого на майбутнє", – сказав спортивний директор Борусії Міхаель Цорк.

За сезон у Борусії Ярмоленко провів 26 матчів у всіх турнірах, відзначився 6 голами та здійснив стільки ж асистів.

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