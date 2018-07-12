ЧС-2018 Хорватія – Англія: характер балканців, претензії Модріча на "Золотий м'яч" та "Слава Україні" у фіналі

Хорватія та Англія зіграли у матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу 2018. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Хорватія – Англія розпочався о 21:00. Основний час гри завершився внічию 1:1, а в овертаймі перемогу збірній Хорватії приніс Манджукіч (2:1).

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Команда Саутгейта блискуче розпочала поєдинок, відкривши рахунок вже на 5-й хвилині. Модріч необережно збив Деле Аллі перед штрафним майданчиком Хорватії, а Тріпп'єр блискуче виконав стандарт, пробивиши прямісінько у дев'ятку воріт. Субашич не мав жодних шансів, щоб врятувати свою команду.

Хорватія – Англія – відео голів та огляд матчу

Після забитого м'яча Англія повністю контролювала гру. Стерлінг, Лінгард та Аллі регулярно тримали в напрузі оборону хорватів швидкими рейдами, натомість балканцям у перші 30 хвилин дуже бракувало свіжості та гостроти.

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До перерви британці ще двічі серйозно потурбували володіння Субашича. Спочатку Кейн, прийнявши м'яч на лівому краю воротарського, не зумів завдати удару через велике скупчення суперників, а згодом класний момент змарнував Лінгард. Деле Аллі викотив сферу вінгеру МЮ на лінію штрафного майданчика, а той без опіки пробив поруч з дальньою стійкою. Хорватія ж відповіла лише напівмоментом від Ракітіча. Хавбек Барселони, прийнявши м'яч в карному "трьох левів", відверто затягнув з ударом.

Хорватія – Англія: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Хорватія активізувалась з перших хвилин другого тайму, однак, як і раніше, зовсім не створювала по-справжньому небезпечних моментів. А ось Англія досить боляче "уколола" балканців на 56-й хвилині, коли триходівка Кейн-Стерлінг-Лінгард завершалсь ударом останнього з лінії карного над поперечкою.

І ось коли команда Саутгейта впевнено контролювала гру, хорвати несподівано зрівняли рахунок. Врсалько виконав навісну передачу з правого флангу, а Перішіч, випередивши Вокера, забив гол в акробатичному стрибку. Здавалось, що хорватський хавбек під час удару порушував правила, піднявши ногу на рівень голови захисника збірної Англії, однак Чакир небезпечної гри не помітив.

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Окрилені успіхом, підопічні Даліча влаштували справжній штурм воріт Пікфорда та вже через декілька хвилин Перішіч міг оформити дубль. Увірвавшись на дриблінгу в штрафний майданчик англійців вінгер Інтера пробив у дальню від Пікфорда стійку.

Гра збірної Англії після пропущеного гола повністю розвалилась. Майже кожна атака хорватів завершувалась пожежою біля воріт Пікфорда. Занервував і сам голкіпер "трьох левів", який ледь не привіз собі гол на рівному місці, провалившись на виході та подарувавши сферу Перішічу. На щастя для британців, хорват перекинув не лише Пікфорда, але й ворота.

Хорватія, класно провівши кінцівку, могла вирвати перемогу, але англійці вистояли та довели справу до овертайму.

У першому екстра-таймі дуже близьким до гола був Стоунз, однак його удар головою з лінії воріт виніс Врсалько. А ось після невеличкої перерви забили хорвати. Перішіч скинув м'яч на Манджукіча, а той з лівого кута штрафного майданчика пробив під дальню стійку. Згодом потужно здалеку вистрілив вже сам Перішіч, але Пікфорд з другої спроби таки забрав м'яч.

Хорватія у підсумку зуміла втримати перемогу та вийшла у фінал ЧС-2018. Неймовірний подвиг, як для країни з населенням у 4 мільйони.

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Неймовірний характер хорватів

Збірна Хорватії пробилась у свій перший фінал чемпіонату світу, продемонструвавши незламний характер. На шляху до матчу всього свого життя "шашкові" двічі перемагали в серії пенальті, а зараз провели вирішальний гол в овертаймі. Команда Даліча – це справжні бійці. Гра з Англією розпочалась для хорватів просто фатально. Вони пропустили швидкий м'яч вже на 5-й хвилині, страждали в першому таймі, але немов фенікс знову постали з попелу. Після перерви Хорватія сильно додала та перевернула все з ніг на голову.

Балканці повернулись у гру в середині другого тайму. Англія повністю контролювала все, що відбувалось на полі, але спірний гол Перішіча виявився для команди Саутгейта занадто важким нокдауном. Це той удар в щелепу, після якого боксер начебто і тримається на ногах, але найменший поштовх здатний покінчити з ним у будь-який момент. Після пропущеного гола англійці втратили нитки управління грою та вже не змогли повернутись.

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Неоднозначний гол

Звісно, британці мають право скаржитись на суддівство, адже гол Перішіча дійсно викликав полеміку. Для прикладу, іспанський екс-рефері ФІФА Ітуральде Гонсалес вважає, що Чакир повинен був скасувати взяття воріт через небезпечну гру з боку хорвата. Хоча в тому епізоді турецький рефері навіть не звернувся за допомогою до VAR. Однак це не виправдовує команду Саутгейта, яка опустила руки.

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Неймовірний Перішіч міг все завершити ще у регламентовані 90 хвилин, але на допомогу Англії прийшла стійка. Як виявилось згодом, "три леви" лише відтермінували свою неминучу загибель. Хорватія вже просто не могла програти цей матч. В овертаймі Манджукіч розставив все на свої місця. Шкода лише, що переможний гол провів не Віда. Хоча "Слава Україні" тепер точно стоятиме посеред горла Росії до кінця турніру.

Модріч вже заслужив "Золотий м'яч"

Лідер збірної Хорватії знову видав неймовірний об'єм роботи. Можливо, він не настільки яскраво виглядав у наступальних діях своєї команди, але інколи здавалось, що на полі перебуває не один, а одразу декілька Модрічів. Лука встигав абсолютно усюди, він бився на кожному клаптику поля, стелився у підкатах, не забував про творчість. Це просто злочин, що такий гравець досі не отримав "Золотий м'яч". Схоже, зараз прийшов найкращий момент, щоб виправити цю несправедливість. Грізманн та Мбаппе, які протистоятимуть Модрічу на Лужниках 15 липня, також мріють про престижну індивідуальну нагороду, однак хорват, на відміну від них, вже створив маленьке диво.

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Цікаві факти

– Британці вдруге в історії програли в півфіналі чемпіонату світу.

– Англія на ЧС-2018 забила 9 голів зі стандартів та побила рекорд, який тримався з 1966 року.

– Хорватія – друга команда в історії, яка вийшла у фінал ЧС, граючи стикові матчі під час кваліфікації.

ЧС-2018, 1/2 фіналу

Хорватія – Англія – 2:1

Голи: Перішіч, 68, Манджукіч, 109 – Тріпп'єр, 5