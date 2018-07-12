"Вест Хем – грізна сила, кращий за Шевченка та якісне підсилення", – реакція англійського твіттера на перехід Ярмоленка

"Футбол 24" зібрав першу реакцію уболівальників в Англії на перехід до лондонського Вест Хема українського вінгера Андрія Ярмоленка.

У середу Андрій Ярмоленко офіційно став гравцем Вест Хема. Атакувальний півзахисник збірної України підписав із "молотками" контракт за схемою 4+1. Вінгер став другим українцем в історії лондонського клубу після Сергія Реброва, а також сьомим представником України в АПЛ.

Ярмоленко офіційно став гравцем Вест Хема

"Фредерікс, Фабіанскі, Діоп, Вілшер і Ярмоленко підписані. Андерсон і Бальбуена на підході. Знову боремося за Ласселса. ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ?", – пишуть у твіттері West Ham Central.

Fredericks, Fabianski, Diop, Wilshere and Yarmolenko signed.



Anderson and Balbuena incoming.



About to bid again for Lascelles.



WHAT IS GOING ON?!?!?!?!?! — West Ham Central (@WestHam_Central) 11 липня 2018 р.

"Андерсон, Арні, Ярмоленко. Я не готовий до цього", – додає уболівальник, який називає себе ентузіастом Арнаутовіча.

ANDERSON ARNIE YARMOLENKO



I'M NOT READY FOR THIS — West Ham Central (@WestHam_Central) 9 липня 2018 р.

Маркі Перкінс, який називає Вест Хем своєю релігією, припускає, що Ярмоленку знадобиться час на адаптацію, але не сумнівається, що українець – топ.

Yarmolenko really excites me. He and Arnie can raise the level of bastardry in our team. May take Time to adjust but he is class #COYI — Marky Perkins (@Supagrova1973) 11 липня 2018 р.

"Підписали Вілшера вчора, оголосили Ярмоленка сьогодні. Це чудовий тиждень, щоб бути фаном Вест Хема", – пише вболівальник під ніком West Ham Yank.

Signed Wilshere yesterday, and Yarmolenko will be announced tomorrow... this has been a good week to be a West Ham fan! — West Ham Yank (@TheWestHamYank) 10 липня 2018 р.

"Пеллегріні збирає дуже грізний склад: Ярмоленко, Діоп, Вілшер, Арнаутовіч, Лансіні, Чічаріто", – додає ще один уболівальник "молотків".

Pellegrini is building a pretty formidable squad. Yarmolenko, Diop, Wilshere, Arnatovic, Lanzini, Chicharito https://t.co/OWBiGGIGAB — Perverse Monk (@Levamentum) 11 липня 2018 р.

Вболівальник Раян очікує, що Вест Хем буде грізною силою в новому сезоні після "неймовірного" трансферного вікна з приходом Пеллегріні, Фабіанскі, Діопа, Вілшера, можливо Андерсона і тепер Ярмоленка.

Wow. West Ham are having an unbelievable window thus far. Pellegrini, Fabianski, Diop, Wilshere, possibly Anderson and now Yarmolenko. They’ll be a threat next season imo. — Ryan. (@Vintage_Utd) 11 липня 2018 р.

"Ярмоленко – якісне підписання для нас", – стверджують у твіттері фан-групи лондонців.

Yarmolenko is a quality singing for us — WestHam_BulletinNow (@WHUBulletin_Now) 11 липня 2018 р.

Кореспондент ESPN Лаям Туомі вважає, що буде цікаво спостерігати за грою Вест Хема в новому сезоні – Вілшер роздаватиме передачі Ярмоленку та Феліпе Андресону на фланги, та ще й під керівництвом Мануеля Пеллегріні.

West Ham will be fascinating to watch this season with Wilshere supplying Yarmolenko on one flank & Felipe Anderson on the other, coached by Manuel Pellegrini... #whufc — Liam Twomey (@liam_twomey) 11 липня 2018 р.

"Фредерікс, Діоп, Фабіанскі, Вілшер, Ярмоленко, Андерсон, Бальбуена. Потрібно встановлювати кутові прапорці та кидати монетами в Саллівана частіше", – резюмують у твіттері Hammers Chat.

Fredericks

Diop

Fabianski

Wilshere

Yarmolenko



Anderson

Balbuena



Need to plant corner flags & chuck coins at Sullivan more often. — Hammers Chat (@hammers_chat) 11 липня 2018 р.

"Андрій Ярмоленко. Він кращий за Шевченка", – користувач під ніком Harris-Prince вже придумав першу кричалку про українського вінгера.