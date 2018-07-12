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"Вест Хем – грізна сила, кращий за Шевченка та якісне підсилення", – реакція англійського твіттера на перехід Ярмоленка

11 липня 22:35 3070 Читать на русском
"Вест Хем – грізна сила, кращий за Шевченка та якісне підсилення", – реакція англійського твіттера на перехід Ярмоленка
Андрій Ярмоленко / ФК Вест Хем

"Футбол 24" зібрав першу реакцію уболівальників в Англії на перехід до лондонського Вест Хема українського вінгера Андрія Ярмоленка.

У середу Андрій Ярмоленко офіційно став гравцем Вест Хема. Атакувальний півзахисник збірної України підписав із "молотками" контракт за схемою 4+1. Вінгер став другим українцем в історії лондонського клубу після Сергія Реброва, а також сьомим представником України в АПЛ.

Ярмоленко офіційно став гравцем Вест Хема

"Фредерікс, Фабіанскі, Діоп, Вілшер і Ярмоленко підписані. Андерсон і Бальбуена на підході. Знову боремося за Ласселса. ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ?", – пишуть у твіттері West Ham Central.

"Андерсон, Арні, Ярмоленко. Я не готовий до цього", – додає уболівальник, який називає себе ентузіастом Арнаутовіча.

Маркі Перкінс, який називає Вест Хем своєю релігією, припускає, що Ярмоленку знадобиться час на адаптацію, але не сумнівається, що українець – топ.

"Підписали Вілшера вчора, оголосили Ярмоленка сьогодні. Це чудовий тиждень, щоб бути фаном Вест Хема", – пише вболівальник під ніком West Ham Yank.

"Пеллегріні збирає дуже грізний склад: Ярмоленко, Діоп, Вілшер, Арнаутовіч, Лансіні, Чічаріто", – додає ще один уболівальник "молотків".

Вболівальник Раян очікує, що Вест Хем буде грізною силою в новому сезоні після "неймовірного" трансферного вікна з приходом Пеллегріні, Фабіанскі, Діопа, Вілшера, можливо Андерсона і тепер Ярмоленка.

"Ярмоленко – якісне підписання для нас", – стверджують у твіттері фан-групи лондонців.

Кореспондент ESPN Лаям Туомі вважає, що буде цікаво спостерігати за грою Вест Хема в новому сезоні – Вілшер роздаватиме передачі Ярмоленку та Феліпе Андресону на фланги, та ще й під керівництвом Мануеля Пеллегріні.

"Фредерікс, Діоп, Фабіанскі, Вілшер, Ярмоленко, Андерсон, Бальбуена. Потрібно встановлювати кутові прапорці та кидати монетами в Саллівана частіше", – резюмують у твіттері Hammers Chat.

"Андрій Ярмоленко. Він кращий за Шевченка", – користувач під ніком Harris-Prince вже придумав першу кричалку про українського вінгера.

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Теги
Англія Статті Головне Вест Хем Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко АПЛ
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