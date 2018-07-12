Главные новости футболу 11 июля: Хорватия вышла в финал ЧМ-2018, Ярмоленко перешел в Вест Хэм

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 июля.

Хорватия – второй финалист ЧМ-2018

Сборная Хорватии в овертайме победила Англию и вышла в финал Мундиаля. Иван Перишич, который стал лучшим игроком матча, забил сам и отдал голевую передачу на Марио Манджукича. Однако, экс-арбитр ФИФА считает, что гол Перишича нельзя было засчитывать из-за фола. Хорватия – Англия – смотрите видео голов и обзор поединка 1/2 финала чемпионата мира-2018. Интересно, что только Хорватия и Англия трижды играли в экстра-таймах в плей-офф мундиалей.

Финальный поединок против сборной Франции хорваты сыграют в воскресенье, 15 июля.

Ярмоленко стал игроком Вест Хэма

После одного сезона в Боруссии Д Андрей Ярмоленко официально стал игроком Вест Хэма. Соглашение заключено по схеме 4+1. Украинский вингер уже прокомментировал подписание контракта с "молотками". Агент игрока Вадим Шаблий считает, что переход в Вест Хэм станет лишь плюсом для Ярмоленко. Также украинец трогательно попрощался с Боруссией Д. Рядовые английские болельщики активно реагируют в соцсетях на переход украинца.

Другие топ-события дня

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что Сарри вскоре возглавит Челси. Юристы "партенопейцев" близки к компромиссу с боссами лондонцев по сумме компенсации за итальянского тренера.

Итальянский Милан перешел в собственность хедж-фонда Elliot Management. Причиной этого стали долги уже экс-владельца "россонери", китайского бизнесмена Йонхонга Ли.

"Футбол 24" взял эксклюзивное интервью у первого темнокожего тренера в истории УПЛ – наставника Львова бразильца Жилмара.