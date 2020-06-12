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Головні новини футболу 11 червня: Перша ліга буде дограна, новий варіант завершення єврокубків від УЄФА

07:00 933 Читать на русском
Головні новини футболу 11 червня: Перша ліга буде дограна, новий варіант завершення єврокубків від УЄФА
Першу лігу дограють / ПФЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 11 червня.

Україна

Друга ліга офіційно завершила сезон. Відповідне рішення прийняли на позачерговій конференції ПФЛ 11 червня. А от Першу лігу все ж дограють – клуби більшістю голосів вирішили відновити чемпіонат. Дані рішення повинен затвердити Виконком УАФ, засідання якого очікується у п'ятницю.

Збірна України зберегла місце в топ-25 оновленого рейтингу ФІФА.

Трансфери

Андрій Бацула перейшов у Динамо Мінськ. Кортрейк відпустив українського захисника у Білорусь на правах річної оренди.

ФІФА оголосила про революційне нововведення. Футболісти отримали тимчасовий дозвіл виступати протягом сезону одразу за 3 клуби, а не за 2, як було досі.

Челсі не може завершити трансфер Тімо Вернера через пандемію COVID-19. Втім, це не означає, що перехід опинився під загрозою зриву.

Світ

Чемпіонат Іспанії повернувся. У першому поєдинку після тривалої вимушеної паузи Севілья в дербі обіграла Бетіс.

УЄФА підготував новий варіант догравання єврокубків. Престиж України на євроарені у сезоні 2019/20 продовжує захищати лише Шахтар, якого і стосується рішення.

Сергій Ребров відреагував на чутки про домовленість із Фенербахче.

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