Головні новини футболу 11 червня: Перша ліга буде дограна, новий варіант завершення єврокубків від УЄФА

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 11 червня.

Україна

Друга ліга офіційно завершила сезон. Відповідне рішення прийняли на позачерговій конференції ПФЛ 11 червня. А от Першу лігу все ж дограють – клуби більшістю голосів вирішили відновити чемпіонат. Дані рішення повинен затвердити Виконком УАФ, засідання якого очікується у п'ятницю.

Збірна України зберегла місце в топ-25 оновленого рейтингу ФІФА.

Трансфери

Андрій Бацула перейшов у Динамо Мінськ. Кортрейк відпустив українського захисника у Білорусь на правах річної оренди.

ФІФА оголосила про революційне нововведення. Футболісти отримали тимчасовий дозвіл виступати протягом сезону одразу за 3 клуби, а не за 2, як було досі.

Челсі не може завершити трансфер Тімо Вернера через пандемію COVID-19. Втім, це не означає, що перехід опинився під загрозою зриву.

Світ

Чемпіонат Іспанії повернувся. У першому поєдинку після тривалої вимушеної паузи Севілья в дербі обіграла Бетіс.

УЄФА підготував новий варіант догравання єврокубків. Престиж України на євроарені у сезоні 2019/20 продовжує захищати лише Шахтар, якого і стосується рішення.

Сергій Ребров відреагував на чутки про домовленість із Фенербахче.