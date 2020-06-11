Формат і місця проведення Ліги чемпіонів і Європи та Суперкубка УЄФА – проект рішення, яке стосується Шахтаря

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) все ближчий до остаточного рішення щодо долі єврокубкового сезону 2019/20.

УЄФА вже має попередній план проведення трьох єврокубків, який повинні затвердити наступної середи (17 червня), повідомляє Goal з посиланням на Sky Sport.

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За інформацією видання, розіграш Ліги чемпіонів та Ліги Європи буде завершений у форматі "фіналу восьми". Найпрестижніший клубний турнір континенту дограють у Лісабоні, а Лігу Європи – у Німеччині. Водночас, матч за Суперкубок УЄФА, який мав відбутися в Порту, перенесли до Будапешту.

Зазначається, що поєдинки, які не встигли зіграти, на стадії 1/8 фіналу обох єврокубків, мають відбутися там, де і планувалося раніше. Це означає, що донецький Шахтар проведе матч-відповідь проти Вольфсбурга в Україні.

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