Главные новости футбола 11 июня: Первая лига будет доиграна, новый вариант завершения еврокубков от УЕФА

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 июня.

Украина

Вторая лига официально завершила сезон. Соответствующее решение было принято на внеочередной конференции ПФЛ 11 июня. А вот Первую лигу все же доиграют – клубы большинством голосов решили возбновить чемпионат. Данные решения должен утвердить Исполком УАФ, заседание которого ожидается в пятницу.

Сборная Украины сохранила место в топ-25 обновленного рейтинга ФИФА.

Трансферы

Андрей Бацула перешел в Динамо Минск. Кортрейк отпустил украинского защитника в Беларусь на правах годичной аренды.

ФИФА объявила о революционном нововведении. Футболисты получили временное разрешение выступать в течение сезона сразу за 3 клуба, а не за 2, как было прежде.

Челси не может завершить трансфер Тимо Вернера из-за пандемии COVID-19. Впрочем, это не значит, что переход оказался под угрозой срыва.

Мир

Чемпионат Испании вернулся. В первом поединке после длительной вынужденной паузы Севилья в дерби обыграла Бетис.

УЕФА подготовил новый вариант доигрывания еврокубков. Престиж Украины в еврокубках в сезоне 2019/20 продолжает защищать только Шахтер, которого и касается решение.

Сергей Ребров отреагировал на слухи о договоренности с Фенербахче.