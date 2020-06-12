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Главные новости футбола 11 июня: Первая лига будет доиграна, новый вариант завершения еврокубков от УЕФА

07:00 94 Читати українською
Главные новости футбола 11 июня: Первая лига будет доиграна, новый вариант завершения еврокубков от УЕФА
Первую лигу доиграют / ПФЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 июня.

Украина

Вторая лига официально завершила сезон. Соответствующее решение было принято на внеочередной конференции ПФЛ 11 июня. А вот Первую лигу все же доиграют – клубы большинством голосов решили возбновить чемпионат. Данные решения должен утвердить Исполком УАФ, заседание которого ожидается в пятницу.

Сборная Украины сохранила место в топ-25 обновленного рейтинга ФИФА.

Трансферы

Андрей Бацула перешел в Динамо Минск. Кортрейк отпустил украинского защитника в Беларусь на правах годичной аренды.

ФИФА объявила о революционном нововведении. Футболисты получили временное разрешение выступать в течение сезона сразу за 3 клуба, а не за 2, как было прежде.

Челси не может завершить трансфер Тимо Вернера из-за пандемии COVID-19. Впрочем, это не значит, что переход оказался под угрозой срыва.

Мир

Чемпионат Испании вернулся. В первом поединке после длительной вынужденной паузы Севилья в дерби обыграла Бетис.

УЕФА подготовил новый вариант доигрывания еврокубков. Престиж Украины в еврокубках в сезоне 2019/20 продолжает защищать только Шахтер, которого и касается решение.

Сергей Ребров отреагировал на слухи о договоренности с Фенербахче.

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