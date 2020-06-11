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Ребров дав однозначний коментар щодо зв'язків з Фенербахче

13:51 845 Читать на русском
Ребров дав однозначний коментар щодо зв'язків з Фенербахче
Сергій Ребров / Сайт Ференцвароша

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров не поспішає приймати рішення щодо свого майбутнього.

Український фахівець перед вчорашнім (10 червня) матчем проти Пакша заперечив зв'язки з турецьким грандом, стверджує M4Sport.

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Деякі ЗМІ встигли запевнити, що перехід Реброва у Фенербахче – справа вирішена. Наставник Ференцвароша буцімто погодився на всі умови президента "канарок" Алі Коча і після сезону 2019/20 приєднається до турків. Натомість агент 46-річного фахівця Шандор Варга сказав, що його клієнт справді має пропозиції, але наразі думає виключно про Ференцварош.

Нагадаємо, кілька днів тому Фенербахче призначив Тахіра Карапінара виконувачем обов'язків головного тренера до кінця поточного сезону.

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Українці за кордоном Фенербахче Фенербахче Ференцварош Ференцварош Туреччина Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина
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