Ребров дав однозначний коментар щодо зв'язків з Фенербахче

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров не поспішає приймати рішення щодо свого майбутнього.

Український фахівець перед вчорашнім (10 червня) матчем проти Пакша заперечив зв'язки з турецьким грандом, стверджує M4Sport.

Луческу переконав Фенербахче обрати Реброва наступним тренером, – ЗМІ

Деякі ЗМІ встигли запевнити, що перехід Реброва у Фенербахче – справа вирішена. Наставник Ференцвароша буцімто погодився на всі умови президента "канарок" Алі Коча і після сезону 2019/20 приєднається до турків. Натомість агент 46-річного фахівця Шандор Варга сказав, що його клієнт справді має пропозиції, але наразі думає виключно про Ференцварош.

Нагадаємо, кілька днів тому Фенербахче призначив Тахіра Карапінара виконувачем обов'язків головного тренера до кінця поточного сезону.

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