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Перша ліга ухвалила остаточне рішення щодо долі сезону 2019/20

16:56 2145 Читать на русском
Перша ліга ухвалила остаточне рішення щодо долі сезону 2019/20
Рух проти Волині / ФК Рух

Другий за силою дивізіон чемпіонату України буде дограно.

Чемпіонат Першої ліги продовжиться найближчим часом, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook президент УАФ Андрій Павелко.

Друга ліга ухвалила рішення щодо остаточної зупинки сезону

Рішення про догравання сезону у другому за силою дивізіоні прийняли представники клубів ліги за підсумками спільної наради, яка відбулась сьогодні у Києві. "За" проголосували представники 11 клубів, серед яких: Агробізнес, Гірник-Спорт, Інгулець, Кремінь, Металіст 1925, Металург, Минай, ОПФК Черкащина, Рух та Чорноморець. "Проти" виступили Авангард, Балкани, Миколаїв та Чорноморець, "утрималась" – Волинь.

Затвердити прийняте рішення у факс-режимі планують на терміновому засіданні Виконкому.

Нагадаємо, раніше представники клубів Другої ліги вирішили не догравати сезон.

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