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Челсі не може завершити трансфер Вернера – відома причина

22:26 299 Читать на русском
Челсі не може завершити трансфер Вернера – відома причина
Тімо Вернер / фото із соцмереж

Переходу нападника РБ Лейпциг Тімо Вернера в лондонський Челсі нічого не загрожує.

Про угоду між клубами стало відомо ще 4 червня, але офіційного підтвердження досі не було. Журналіст The Athletic Рафаель Хонігштейн стверджує, що операцію затримують суто технічні нюанси.

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За його інформацією, ​​затримка обумовлена тим, що 24-річний німець не може пройти медогляд. Вернер не може вилетіти до Великобританії через правила Бундесліги щодо заходів безпеки в умовах коронавірусу. Лікарі Челсі теж не можуть вирушити в Німеччину, тому що їм теж доведеться пройти через 14-денну ізоляцію.

Челсі міг би скористатися послугами німецьких лікарів, але, швидше за все, буде чекати закінчення сезону в Німеччині (27 червня) або змін в медичному регламенті Великобританії.

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Тімо Вернер Тімо Вернер Челсі Челсі Англія РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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