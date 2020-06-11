Друга ліга ухвалила рішення щодо остаточної зупинки сезону

Рішення про дострокове завершення Другої ліги залишилося незмінним.

Більшість клубів не змінили свого попереднього рішення, інформує офіційний сайт Металіст 1925.

Козловський змінив свою принципову позицію щодо завершення Першої ліги

На підтримку продовження сезону знайшлося лише шість голосів, 11 учасників ліги були проти. Чотири клуби взагалі не з'явились на засіданні, але їх не називають. Проект буде направлений до Виконкому, який повинен затвердити результати голосування.

Нагадаємо, сьогодні також повинна вирішитися подальша доля Першої ліги.

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