toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Друга ліга
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РОМАН ЗОЗУЛЯ ДИНАМО СЕРГІЙ РЕБРОВ

Друга ліга ухвалила рішення щодо остаточної зупинки сезону

15:59 1546 Читать на русском
Друга ліга ухвалила рішення щодо остаточної зупинки сезону
Нива Т / Сайт ПФЛ

Рішення про дострокове завершення Другої ліги залишилося незмінним.

Більшість клубів не змінили свого попереднього рішення, інформує офіційний сайт Металіст 1925.

Козловський змінив свою принципову позицію щодо завершення Першої ліги

На підтримку продовження сезону знайшлося лише шість голосів, 11 учасників ліги були проти. Чотири клуби взагалі не з'явились на засіданні, але їх не називають. Проект буде направлений до Виконкому, який повинен затвердити результати голосування.

Нагадаємо, сьогодні також повинна вирішитися подальша доля Першої ліги.

"Я такого цирку ще не бачив": Друга ліга на межі катастрофи – без футболу вже 6,5 місяців, є ризик тривалішого простою

blog_ava
Пічічі мав зріст 154 см, помер молодим, а його славі заздрили тореадори: яким був перший культовий форвард Іспанії
12:00
1838
Теги
ПФЛ Друга ліга
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
4
хв
Севілья
23:00
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук