Севілья впевнено перемогла Бетіс у андалусійському дербі – сезон Ла Ліги повернувся із суперечливим пенальті

В рамках поєдинку 28-го туру Ла Ліги Бетіс нічого не зумів протиставити Севільї, зазнавши безвольної поразки (0:2).

Відновлення чемпіонату Іспанії припало на андалусійське дербі, до якого як слід підготувалися працівники стадіону "Рамон Санчес Пісхуан" і телевізійники. Перші увімкнули на арені інтершум, а другі на нижньому ярусі намалювали відеоефект присутності глядачів. Вийшло незвично, але цікаво.

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На жаль, футбол у першому таймі таким же цікавим не був. Бетіса взагалі мав лише один дальній і вкрай неточний удар Каналеса, а більш активна Севілья потішила тільки двома пострілами Окампоса з правого краю штрафного – на 9-й хвилині він пробив над поперечкою, а перед свистком його удар в ближній кут потягнув Роблес. У "нервіонців" також було кілька ударів головою у виконанні Де Йонга та Кунде, але вони в площину не пішли.

Другий тайм розпочався цікавіше. Вже на 47-й хвилині Ель-Хаддаді з лівого флангу штрафного пробив по центру (Роблес впорався), а на 54-й Матео Лаос призначив доволі неоднозначний пенальті за фол Бартри – той просто поклав на руку суперника. Окампос впевнено реалізував 11-метровий, відкривши рахунок. На 62-й же Фернандес випередив опікуна й замкнув скидку Окампоса після подачі з кутового – 2:0!

Шокований Бетіс побіг відігруватися, але жодного небезпечного пострілу по воротах у "вердібланкос" не пройшло. Хіба що Хоакін одного разу пробив у захисника з близької дистанції.

Севілья грамотно довела матч до перемоги, а єдиною проблемою стала травма Ель-Хаддаді. Фінальний свисток зафіксував тріумф "нервіонців", після якого вони набрали 50 очок у таблиці. До другого місця команді Хулена Лопетегі не вистачає шести залікових балів, а відрив від четвертої сходинки тепер складає чотири пункти. Бетіс, маючи в активі 33 очки, залишився дванадцятим.

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