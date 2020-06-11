Бацула став гравцем Динамо Мінськ

Ще один українець виступатиме у чемпіонаті Білорусі.

Захисник бельгійського Кортрейка Андрій Бацула став гравцем мінського Динамо, повідомляє офіційний сайт клубу.

Мілевський та двоє підопічних Вернидуба потрапили до символічної збірної 12 туру чемпіонату Білорусі

28-річний українець виступатиме за команду зі столиці Білорусі на правах оренди. Відповідну угоду між клубами уклали терміном на один рік. В Динамо Андрій носитиме футболку з номером 29.

Нагадаємо, професіональну кар'єру футболіста Бацула розпочав у полтавській Ворсклі у 2009 році, за яку не зіграв жодного поєдинку. Після оренди у Кремені та виступів за Зірку перебрався у Олександрію, звідки у 2018 році перейшов у Кортрейк. У поточному сезоні провів за бельгійський клуб 11 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Ла Ліга повертається: неочікувані "трансфери", невидима загроза, глядачі на трибунах, а Реал як найбільша жертва