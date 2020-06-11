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Україна вкотре зберегла місце у топ-25 найсильніших рейтингу ФІФА

11:37 249 Читать на русском
Україна вкотре зберегла місце у топ-25 найсильніших рейтингу ФІФА
Збірна України / Сайт УАФ

Міжнародна федерація футболу опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.

Повний перелік команд опублікований на офіційному сайті ФІФА.

Шевченко зізнався, коли збереться збірна України

Україна залишилася на 24 сходинці між Уельсом та Венесуелою. Через пандемію коронавірусу збірні були змушені скасувати свої матчі, тому у рейтингу майже не відбулося змін у порівнянні з останньою версією 9 квітня – лише Південний Судан піднявся і тепер ділить 168 місце з Бермудськими островами.

Найкращою збірною за версією ФІФА залишається Бельгія, до трійки також входять Франція і Бразилія.

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