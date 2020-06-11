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ФІФА запровадила революційне правило для футболістів – воно могло допомогти форварду Динамо

21:59 1171 Читать на русском
ФІФА запровадила революційне правило для футболістів – воно могло допомогти форварду Динамо
Ібрагім Каргбо / фото: Динамо

Завдяки змінам у трансферних нормах ФІФА футболістам буде простіше змінювати команди.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) тимчасово дозволила гравцям грати протягом одного сезону за три різних клуби, повідомляє прес-служба організації.

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"Щоб уникнути побоювань, пов'язаних з можливим безробіттям, футболістам дозволяється реєструватися в трьох клубах і виступати за них в офіційних іграх впродовж одного сезону", – йдеться в повідомленні організації.

Тимчасові зміни вже набрали чинності. Колишній регламент ФІФА передбачав, що футболіст впродовж одного сезону має право виступати лише за два різних клуби. Саме через це правило Динамо не змогло заявити Ібрагіма Каргбо, який перебрався до складу киян наприкінці грудня минулого року, оскільки форвард у сезоні 2019/20 вже виступав за два інші клуби.

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Головне Динамо Динамо Світ Ібрагім Каргбо Ібрагім Каргбо Трансфери ФІФА
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