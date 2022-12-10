"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 9 грудня.

Неймар та Дані Алвес / Getty images

Чемпіона світу

Аргентина вигризла путівку в півфінал ЧС-2022, здолавши Нідерланди – божевільна драма, рекорди Мессі й джокера ван Гала. Хорватія драматично вибила Бразилію в серії пенальті – суперджокери Даліча і Ліваковіч витягують у півфінал.

Тіте офіційно покинув посаду головного тренера збірної Бразилії. Неймар зі сльозами натякнув на завершення кар'єри, у своєму прощальному матчі на ЧС-2022 бразилець повторив рекорд Пеле і наздогнав Роналду з Марадоною.

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