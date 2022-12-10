Головні новини 9 грудня: Хорватія й Аргентина у півфіналі ЧС-2022, Неймар і Тете покидають збірну Бразилії
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 9 грудня.
Чемпіона світу
Аргентина вигризла путівку в півфінал ЧС-2022, здолавши Нідерланди – божевільна драма, рекорди Мессі й джокера ван Гала. Хорватія драматично вибила Бразилію в серії пенальті – суперджокери Даліча і Ліваковіч витягують у півфінал.
Тіте офіційно покинув посаду головного тренера збірної Бразилії. Неймар зі сльозами натякнув на завершення кар'єри, у своєму прощальному матчі на ЧС-2022 бразилець повторив рекорд Пеле і наздогнав Роналду з Марадоною.
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