Зірка "селесао" відзначився голом у додатковий час матчу проти хорватів, але це не врятувало від вильоту на стадії 1/4 фіналу. Бразильці пропустили, програли серію пенальті, а Неймар після фінального свистка не міг стримати сліз і зробив резонансну заяву.

Хорватія – Бразилія – 1:1 (4:2) – відео голів та серії пенальті

"Думаю, це мій останній чемпіонат світу. Я сприймаю його останнім, тому що не знаю, чи вистачить у мене сили духу надалі займатися футболом" – журналіст Бен Джейкобс цитує емоційні слова Неймара, якому у лютому виповниться лише 31 рік.

Neymar in tears after what could be his last World Cup game. He said before the tournament: "I think it's my last World Cup. I see it as my last because I don't know if I have the strength of mind to deal with football anymore." Really hope he's there again in 2026. pic.twitter.com/zLe1Dfn8db — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 9, 2022

Нагадаємо, для найдорожчого футболіста світу це був третій Мундіаль у житті, але він жодного разу навіть не доходив до фіналу.

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