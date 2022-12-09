Неймар зі сльозами натякнув на завершення кар'єри: "Думаю, це мій останній ЧС"
Нападник збірної Бразилії Неймар дуже болісно переживає виліт з чергового чемпіонату світу.
Зірка "селесао" відзначився голом у додатковий час матчу проти хорватів, але це не врятувало від вильоту на стадії 1/4 фіналу. Бразильці пропустили, програли серію пенальті, а Неймар після фінального свистка не міг стримати сліз і зробив резонансну заяву.
Хорватія – Бразилія – 1:1 (4:2) – відео голів та серії пенальті
"Думаю, це мій останній чемпіонат світу. Я сприймаю його останнім, тому що не знаю, чи вистачить у мене сили духу надалі займатися футболом" – журналіст Бен Джейкобс цитує емоційні слова Неймара, якому у лютому виповниться лише 31 рік.
Нагадаємо, для найдорожчого футболіста світу це був третій Мундіаль у житті, але він жодного разу навіть не доходив до фіналу.
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