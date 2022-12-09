Звітний матч прозвали "останнім танго" для Луї ван Гала та Ліонеля Мессі. Ймовірно, ці дві знакові постаті в Катарі прощаються з чемпіонатами світу, і комусь судилося зробити це вже сьогодні. Про принциповість протистояння в анонсі все чудово розписав Михайло Юхименко. Повторювати не будемо. Можете повернутися і почитати (якщо досі не) навіть після матчу – текст тут.

Нідерланди на цьому чемпіонаті світу постати тактичною командою, яка на кожен матч здатна підготувати щось особливе. Сьогодні Ліонель Скалоні вирішив не відставати. Наставник Аргентини вперше на ЧС-2022 зі старту зіграв з трьома центральними захисниками, пожертвувавши атакою. На вістрі залишився лише Альварес (Мессі традиційно діяв без прив'язки до позиції). Ймовірно такий план мав на меті стримати реактивні фланги Нідерландів, які ван Гал ще й підсилив. "Оран'є" вийшли без "десятки", зате з двома номінальними вінгерами на додачу до латералів (Дюмфріса та Блінда), які зазвичай діють дуже високо.

Ще свіжі спогади про дуель цих збірних на ЧС-2014. Тоді все завершилося максимально "сухою" нічиєю і серією пенальті. Команда ван Гала поїхала додому непереможеною. Стартові хвилини сьогоднішнього матчу змусили ловити флешбеки з того бразильського Мундіалю. Обережність та страх пропустити – схоже, саме ці два фактори були ключовими для футболістів. Боротьба точилася між штрафними майданчиками. Передусім – завадити супернику. Ризик – не виправданий.

Як результат, пів тайму минули майже без моментів. Можна згадати лише удар Де Пауля в свого ж, який став результатом контратаки. А ще Лео Мессі отримав трішечки простору. Справді дуже мало. Довелося поспішати, тому результат виявився відповідним – м'яч полетів значно вище воріт. Натомість Нідерланди не били здалеку, а намагалися проникати у штрафний. Без особливого успіху. П'ятірка захисників та Еміліано Мартінес без надзусиль руйнували усі зусилля європейців.

Що робити, коли гра настільки щільна? Звісно, намагатися атакувати простір за лінією оборони. Команди, ніби змовилися, почали раз по раз спрямовувати проникні передачі за вривання з глибини. Ось лишень у Нідерландів цим чомусь займався Гакпо, який на Мундіалі краще себе показав, завершуючи атаки. Відтак, жодного разу м'яч до адресата так і не дійшов. Водночас у Аргентини є Мессі. Його баченню поля можна лише позаздрити. А коли ще й партнери читають момент, стається гол. Лео вирізав геніальну передачу на Моліну. Науель відклеївся від Блінда й проштовхнув м'яч повз голкіпера. "Альбіселесте" повели в рахунку.

До завершення тайму перехопити ініціативу Нідерланди так і не змогли. Найкращий момент виник після стандарту, але рефері не підтримав претензії на пенальті. Та й загалом Матеу Лаос втомився заплющувати очі на грубість і перед самісінькою перервою почав роздавати попередження – по одній картці щохвилини (загалом 4). На цій ноті гравці й пішли відпочивати.

Луї ван Гал визнав, що його стартовий план не спрацював. Перед початком другої половини досвідчений фахівець зробив подвійну заміну, змінивши тактичний малюнок. Бергвейн знову провалився і закономірно пішов відпочивати. До де Роона особливих претензій не було, але Нідерландам потрібно було забивати, а не стримувати суперника. Для виконання цього завдання вийшли Копмейнерс та Бергейс. Проте усі надії ледь не поховав Мессі. Якби Де Пауль віддав трішки точніше, вже на 51-й хвилини питання щодо переможця можна було б знімати.

"Оран'є" були змушені розкриватися, більшими силами йти вперед. Особливого зиску це не давало, а от до проблем могло призвести запросто. Аргентині залишалося просто скористатися простором у захисті суперника. Намагалася не дуже активно, але цього вистачило. До гола призвела помилка Дюмфріса. Акунья впіймав захисника на протиході. Той сфолив. Пенальті. Мессі впевнено виконав покарання. Цей гол став для Лео 10-м у фінальних частинах чемпіонату світу і дозволив повторити рекорд Габріеля Батістути. Тепер (поки?) в "Альбіселесте" два найкращих бомбардири на ЧС.

Часу залишалося достатньо. Ван Гал не став тягнути до останнього і перейшов на аварійний план. Люк де Йонг та Ваут Вегхорст активували опцію примітивного футболу. Зате ефективного! Подача від Бергейса – Вегхорст забиває. Авжеж, головою. І слідом ще одна пожежа. Де Йонг поборовся. М'яч відлетів до Бергейса, який ледь не зрівняв. М'яч після рикошету сковзнув по сітці із зовнішнього боку.

Ну і без бійки не обійшлося. Паредес у брудному підкаті зрізав Аке. Уся лава запасних Нідерландців висипала на поле. Ван Дейк брутально штовхнув кривдника. Лаос, на диво, не пішов на крайнощі, обмежившись лише кількома жовтими.

У компенсований час Аргентина намагалася грати дуже грамотно. Щоб більше не постраждати від подач у штрафний, потрібно просто не дати навішувати. Підопічні Ліонеля Скалоні пресингували так, як на цьому чемпіонаті світу ще не робили. І спрацювало ж. Майже. Коли до фінального свистка лишалися якісь секунди, "Альбіселесте" таки дістали покарання за свою грубість. Вегхорст заробив перспективний штрафний біля напівкола. Копмпейнерс зіграв, як бісів геній! Хавбек Аталанти володіє класним ударом, але не став бити, а дотепно розіграв. Пас низом став шоком для аргентинців. Ніхто такого не очікував. Крім Вегхорста, який оформив дубль. Ось він – джокер ван Гала. 90+11 – це найпізніший рятівний гол на Мундіалях.

У овертаймі наставники відкотилися до початкових налаштувань, намагаючись передусім зіграти надійно. Важко за це звинувачувати, коли до півфіналу чемпіонату світу залишається якихось пів години. Нідерланди свідомо не ризикували. Аргентина, вочевидь, не відійшла від шоку. З часом це минуло, і довелося показати свою майстерність Нопперту. Кіпер рятував після ударів Лаутаро та Ді Марії. Коли ж і він був безсилим, підстрахувала стійка, – Енцо Фернандес міг все завершити без пенальті.

Але все вирішувалося, як і 8 років тому в Бразилії. Еміліано Мартінес вже на старті серії взяв два пенальті, зробивши вагому заявку на підсумковий успіх. Потім низка точних ударів, аж поки Енцо вдруге втратив шанс стати героєм вечора, не влучивши у площину. Проте Лаутаро все виконав ідеально. Аргентина у півфіналі ЧС-2022 зіграє проти Хорватії.