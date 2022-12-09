Хорватія і Бразилія виявили сильнішого лише після 120 хвилин ігрового часу (1:1 в основний час і 4:2 у серії пенальті). Рахунок і огляд матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2022 – на "Футбол 24".

Перший чвертьфінал катарського Мундіалю. Матч, як і онлайн-трансляція Хорватія – Бразилія на "Футбол 24", стартував о 17:00. Два поспіль закидання на Вінісіуса зі своєї половини поля. В одному випадку вінгер Реала змушений був відступити назад, а в епізоді на 4 хвилині викручував з-за меж штрафного – Ліваковіч на місці. Так само активний лівий фланг атаки у "шашкових". Перішіч ледь не замкнув простріл Пашаліча з меж воротарського, а потім пограбував Мілітао, який отримав пошкодження в цих постійних ривках за гравцем Тоттенхема.

Хорватія – Бразилія: анонс і прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2022

Каземіро привіз момент біля своїх воріт. Колишній партнер по Реалу Модріч перехопив, виринувши з-за спини опорника бразильців. А ось далі ситуацію підчистив інший мадридець Мілітао. Неймар запускає проходи Вінісіуса, який обігрується з Рішарлісоном і стріляє у блок. Згодом форвард ПСЖ сам потягнув у штрафний і намагався викрутити з місця – воротаря хорватів не змушують робити щось надзвичайне в цих сейвах у перші 20 хвилин. Періодично розганяють хорвати ударні контратаки, але Перішіча підводить приціл. Неймар прокинув Брозовічу поміж ніг, за що отримав грубий удар на жовту.

Хорватія – Бразилія – відео голів і огляд матчу

Дуже спокійно захищаються європейці. Нерви Даліча в епізоді з красиво намальованим стандартом, коли Вінісіус явно вимолював фол, були зайвими. Удар Неймара скорегувала стінка, а Ліваковіч набив собі легкий 3 сейв під статистику. Бразилія створила 0,27 за метрикою очікуваних голів з 5 ударів. У Хорватії, хоч і на дві спроби менше, xG практично такий самий (0,25). Максимально занудний перший тайм, де головні фаворити відверто немічні в командній грі попереду, намагаючись виїхати індивідуалізмом парочки зірок.

Соса подарував "пентакампеонам" момент. Рафінья покотив, Мілітао прострілив з правого флангу, а хорватський захисник Гвардіол зрізав у власні ворота – отут уже Лівакович виручив. Як і в моменті з ударом Неймара і добиванням Вінісіуса. Юрановіч ледь не привіз пенальті, виставивши руку там, де це зовсім не потрібно було. Пощастило, що офсайд зафіксували. Рішарлісон нарешті класно прийняв, відліпився і відрізав кількох захисників пасом у темп. Неймар не зміг прошити Ліваковіча з межі воротарського.

Форвард Тоттенхема, до слова, сьогодні головний плеймейкер (створив 3 шанси), але кілька контратак і він загубив. Тіте зняв Рафінью уже на 56 хвилині. Вийшов Антоні. Показова статистика відбирань. Тут повне домінування величної середньої лінії Хорватії. Модріч, Пашаліч, Ковачіч, Брозовіч – у всіх по 3 спроби відібрати м'яч за годину гри. Лише Модріч і Пашаліч програли по разу ці дуелі. Родріго на 64-й замінив Вінісіуса. Саме вінгер Реала закрутив голови захисникам ліворуч, і після панічних дій хорватів у своєму штрафному Пакета отримав супершанс. Лівакович вчасно вибіг перекривати кут обстрілу – сейв №6.

Перші ходи Даліча на 73 хвилині. Петковіч і Влашіч замість Крамаріча та Пашаліча. І знову стовп Рішарлісон створює супермомент для Неймара, якого зупиняє все той же Ліваковіч. Останнвц слот замін в основний час використав Тіте. Педро замінив Рішарлісона, який зробив сьогодні все, аби Неймар забив хоча б раз. Дивне рішення, адже нападник Тоттенхема створив з відривом найбільше моментів у матчі (4, зокрема дві сотки). Хорвати грають на нервах бразильської оборони. То Аліссон панічно виб'є в аут під пресингом, то дуже низько сядуть "пентакампеони", не здатні повернути володіння.

Цікавий факт. Аліссон за весь турнір видав тільки 5 сейвів. У Ліваковіча за одні лише 90 хвилин сьогодні 9 порятунків. Грубощі на старті овертайму. Антоні прокидав поміж ніг Сосі, вінгера МЮ завалили без особливих церемоній. Неймар взагалі цілком награв на жовту подвійним ударом по ногах, але Майкл Олівер пробачив. Це 8 овертайм для Хорватії за 9 останніх матчів стадії плей-офф на великих турнірах. Лише у фіналі ЧС-2018 не було додаткових таймів.

Поки коментатор Суспільного невідомо де бачить "останні подихи хорватів" і зневажливо говорить про Петковіча, нападник Динамо Загреб шедеврально розправляється з двома опонентами і котить під удар Брозовічу, в якого геть збився приціл. Неймар зробив гол з нічого. Стіночка з Родріго – раз. Стіночка з Пакета – два. Далі обіграш воротаря і удар з гострого кута під поперечину. Неймар забив 4 голи за 3 матчі проти Хорватії.

Перед другим додатковим таймом Алекс Сандро і екс-хавбек Шахтаря Фред замінили Мілітао та Пакета. Як же безглуздо пропускають хвалені фаворити №1. Втрата бразильців на чужій половині. 29-річний Оршіч, який вийшов лише за 3 хвилини до цього, протягнув і прострілив, Петковіч, рівень якого самовдоволено так принижував коментатор Столярчук, забиває. Дві заміни Даліча зіграли! Каземіро з кількох метрів пробиває прямо в Ліваковіча. Серія пенальті визначає все.

Аліссон завалюється в кут, Влашіч перший забиває – під поперечину, хай і по центру. Родріго підходив до позначки доволі невпевнено і запоров свій удар. Браво, Ліваковіч! Ловро Майєр не найкращим чином дав по центру, але Аліссон піддається і завчасно летить у все той же правий від себе кут. Каземіро з величезними проблемами реалізовує перший бразильський пенальті – Ліваковіч знову ледь не витягнув. Модріч не дає шансів голкіперу Ліверпуля. Як і Педро – стражу воріт Динамо Загреб. Оршіч в кутик, хоч Аліссон вперше бодай напрямок вгадав. Маркіньйос в стійку, 4:2 у серії післяматчевих пенальті – це кінець. У півфіналі Хорватія зірає проти переможця пари Нідерланди – Аргентина.

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