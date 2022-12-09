"Коли Юрій Гура прийшов замість Володимира Шарана, йому поставили завдання – посісти шосте місце. Він це зробив. Звільняти Гуру не було підстав, він залишився. Зараз йому поставили завдання – третє місце.

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За нашою інформацією, цього або наступного тижня має відбутися перша відставка міжсезоння в УПЛ. Юрій Гура більше не буде тренером Олександрії. Проблема ще полягає і в тому, що є певний "розлад хімії" між тренером і гравцями. Гура за своєю натурою – мовчазний, людина серйозна, але, може, не дуже контактна.

Ледь не на першому рядку в шорт-листі Олександрії – Руслан Ротань. Не знаю, як це можна поєднати з тим, що молодіжна збірна гратиме у фінальній частині Євро-2023, але, дійсно, такі розмови ведуться", – повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

Першу частину УПЛ 2022/23 Олександрія завершила на 5-му місці турнірної таблиці. Відставання від Динамо складає 6 очок, але кияни зіграли на 2 матчі більше.

Що стосується Руслана Ротаня, то екс-капітан збірної України зумів вивести команду U-21 на молодіжний чемпіонат Європи, який відбудеться влітку 2023 року. Суперниками "синьо-жовтих" стануть Іспанія, Румунія та Хорватія. Головним тренером в УПЛ 41-річний Ротань ще не працював – в його активі лише кілька місяців у Олімпіку на посаді асистента В'ячеслава Шевчука.

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