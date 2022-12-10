Чемпион мира

Аргентина выиграла путевку в полуфинал ЧМ-2022, одолев Нидерланды – безумная драма, рекорды Месси и джокера ван Гала. Хорватия драматически выбила Бразилию в серии пенальти – суперджокеры Далича и Ливакович вытаскивают в полуфинал.

Тите официально покинул пост главного тренера сборной Бразилии. Неймар со слезами намекнул на завершение карьеры, в своем прощальном матче на ЧМ-2022 бразилец повторил рекорд Пеле и догнал Роналду с Марадоной.

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