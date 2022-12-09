"Зараз Карпати активно працюють на трансферному ринку. Ми маємо зібрати тих гравців, яких хочемо. Є така ідея, щоб повернути наших львівських хлопців, які роз'їхались по Україні. Але це мають бути сильні та якісні виконавці.

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У клубу є бюджет на нових гравців і наше керівництво готове інвестувати кошти. Плануємо взяти гравців з УПЛ, щоб Карпати могли боротися за ті завдання, які стоять перед нами. Тренерський штаб і керівництво клубу не вирушили у відпустку. Ми плідно працюємо, щоб підсилити команду та мати шанс навесні вийти у Прем'єр-лігу.

Майже у всіх сильних гравців є чинні контракти з клубами. Якщо зараз когось запрошувати, то треба купувати. Не думаю, що вільні агенти можуть стати хорошим підсиленням. Також ми спілкуємось і з легіонерами, але вони теж не хочуть їхати в Україну через війну. Ми працюємо над тим, щоб підсилити склад. Є певні напрацювання, тривають серйозні розмови з клубами УПЛ щодо оренди гравців.

Багато гравців Карпати не покинуть. Звичайно, що хтось має піти, адже повинна додатися свіжа кров. Це невід'ємна частина футболу. Таке відбувається в кожній команді. Однак багато футболістів не залишить команду. Ми доберемо кількох гравців, щоб була здорова конкуренція, і в такій конкуренції має бути результат", – цитує Тлумака офіційний сайт Карпат.

Осінню частину Першої ліги львів'яни завершили на другому місці Групи А. Перед початком другого етапу "зелено-білі" відстають від зони прямого виходу в УПЛ на 10 очок. Відставання від зони стикових матчів куди менше – лише 2 бали.

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