Нападник ПСЖ наздогнав Пеле на вершині списку бомбардирів збірної Бразилії. Тепер у обох по 77 голів за "селесао".

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Щоправда, Королю для цієї позначки знадобилося всього 92 матчі, а Нею 134. Сучасна зірка бразильців також повторив звершення Дієго Марадони і Кріштіану Роналду на чемпіонатах світу – у всіх по 8 точних ударів, португалець ще має шанс піднятися на ЧС-2022. Тут всім до рекорду ще далеко, адже німець Мірослав Клозе настріляв на Мундіалях аж 16 голів.

Усі досягнення Неймара були перекреслені. Бразилія встигла пропустити від Хорватії, програти серію пенальті і вилетіти з ЧС на стадії 1/4 фіналу.

NEYMAR IN EXTRA TIME WHEN BRAZIL NEED HIM.



HE EQUALS PELÉ AS BRAZIL'S ALL-TIME MEN'S TOP SCORER (77) pic.twitter.com/wZPCKgbdYk — B/R Football (@brfootball) December 9, 2022

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