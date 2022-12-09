Матч 1/4 фіналу ЧС-2022 проти хорватів виявився останнім для наставника "селесао", інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Хорватія – Бразилія – 1:1 (4:2) – відео голів та серії пенальті

61-річний Тіте заздалегідь попереджав, що катарський Мундіаль буде його прощальним турніром. Контракт з бразильською Федерацією формально завершиться 31 грудня. Тіте замінив Дунгу в червні 2016 року і вивів Бразилію до чвертьфіналу ЧС-2018, де вона програла Бельгії. На нинішньому Мундіалі ситуація повторилася – вихід до чвертьфіналу і поразка європейцям (хорватам у серії пенальті). Єдині успіхи Тіте на чолі "селесао" – золоті та срібні медалі Копа Амеріка (2019 і 2021 роки відповідно).

Додамо, що вже сьомий учасник чемпіонату світу втрачає головного тренера. Раніше без роботи залишились Карлуш Кейруш (Іран), Тата Мартіно (Мексика), Роберто Мартінес (Бельгія), Отто Аддо (Гана), Паулу Бенту (Південна Корея) і Луїс Енріке (Іспанія).

ЧС-2022: Хорватія драматично вибила Бразилію в серії пенальті – суперджокери Даліча і Ліваковіч витягують у півфінал