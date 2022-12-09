Міура в 55 років не планує завершувати кар'єру. Навіть більше – він готовий повернутися в Європу. Кадзуйосі підпише контракт з португальським клубом другого дивізіону Олівейренсе, повідомляє AS з посиланням на японські ЗМІ.

Найстарший футболіст світу дебютував за нову команду в 55 років – це його 37-й сезон

Трансфер виглядає дивовижним, адже Міура піде на підвищення – зараз він виступає в 4 дивізіоні Японії. Однак таке підписання стане маркетинговим ходом. У Олівейренсе японські власники, які також керують клубом Йокогама (йому й належить Міура).

"Король Кадзу" вже виступав у Європі, захищаючи кольори загребського Динамо та Дженоа в 90-х. Футбольний довгожитель також пограв за Сантос і Корітібу в Бразилії, а зараз виступає в оренді за Судзуку Пойнт Геттерс.

Кадзуйосі Міура – найстарший футболіст світу. Як стати першою зіркою чемпіонату Японії і не втратити мотивацію в 53 роки