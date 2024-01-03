Мадридський серіал Луніна триває. Травма Куртуа мала стати великим шансом українця, однак Реал взяв йому в конкуренти Кепу, а тренер не дуже довіряв. Останнім часом ситуація змінилася: Андрій набрався впевненості та провів кілька стабільних матчів, а Аррісабалага – травмувався та розгубив форму.

Карло Анчелотті показав більше прихильності Луніну та випустив у старті на перший матч року. Ба більше, авторитетні ЗМІ запевняли, що хороша гра з Мальоркою гарантує Андрію місце у воротах на дербі з Атлетіко в Суперкубку Іспанії та зробить фаворитом в наступних турах Прімери.

От тільки проявити себе в матчі з Мальоркою голкіперу дуже важко. Реал, звичайно, домінував і значно більше атакував. Гості робили ставку на довгі передачі за спини захисникам, куди відкривався Ларін. Лунін читав гру та вчасно виходив на перехоплення. За межами штрафного в ефектному стрибку вибив м'яч головою.

В окремих епізодах виникало непорозуміння з Рюдігером, який чомусь забивав на комунікацію та рухався в одну точку з Андрієм. Наприкінці першого тайму були два неприємні моменти: Лунін не зреагував на удар Родрігеса (перекладина) та не дотягнувся до м'яча у воротарському. Українцю заважали, але його апеляції завершилися жовтою карткою.

Мальорка рідко доходила до воріт Луніна, а поодинокі атаки все одно не завершувалися ударами в площину. Двічі прилетіло в каркас воріт, але можливостей робити сейви не було. Більше гри на виходах, що й стало хорошою перевіркою Андрія, адже це не його сильна сторона.

Головним хайлайтом Луніна сьогодні став точний дальній пас – українець закинув далеко на фланг в ноги Вальверде, за що отримав оплески від Анчелотті. Андрій спокійно пасував під тиском, але багато плюсів за сьогодні зібрати було складно.

У Реала не клеїлася гра в атаці. На початках ініціативу брав на себе Беллінгем, потім Вінісіус, однак командної хімії не спостерігалося. Найкращі шанси відзначитися мав Віні: після пасу Модріча бразилець погано пробив, а в наступному епізоді його удар потягнув голкіпер.

Вінісіус рано пішов з поля, його замінив Браїм, в якого також виник супершанс. Удар Родріго потягнув голкіпер, але м'яч прилетів прямо на голову Діасу, а далі в стійку. Як не старався Реал – оборона Мальорки трималася. Навіть поява Хоселу замість Крооса не сильно допомогла.

Але це ж Мадрид. Вони завжди наприкінці матчу придумають з нічого гол. Так сталося й тепер. Модріч подав з кутового, а Рюдігер виграв повітря та послав м'яч у кут за невідпорною траєкторією. Реал переміг, набрав 48 очок і відірвався від Жирони на вершині Прімери. Українські каталонці пізніше грають проти Атлетіко.

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