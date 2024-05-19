Торіно впевнено переміг Мілан у поєдинку 37-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Торіно – Мілан на "Футбол 24".

Торіно повів у рахунку на 26-й хвилині – Сапата головою замкнув навіс Рікардо Родрігеса. Перед перервою Іліч подвоїв перевагу, без проблем забивши головою після подачі Белланови.

Мілан без лідерів зганьбився, програвши Торіно – колишній гравець покарав неймовірним голом

Не встиг розпочатись другий тайм, як Торіно вже вів у рахунку 3:0. Пеллегрі виборов м'яч, який підхопив Рікардо Родрігес та пробив з-за меж штрафного – вийшов справжній шедевр. Мілан відквитав один м'яч зусиллями Беннасера, який реалізував пенальті.