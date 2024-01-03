Євген Коноплянка вирішив не продовжувати своє безславне перебування у румунському гранді.

Клуж офіційно оголосив про достроковий розрив контракту з 34-річним українцем за обопільною згодою.

Коноплянка не отримує зарплатню в Румунії вже 3 місяці – така ж доля спіткала і його одноклубників

Коноплянка лише в липні приєднався до "залізничників" на правах вільного агента. Ветеран награв 54 хвилини і не відзначився жодною результативною дією. Натомість скандальних ситуацій вистачало – з'ясування стосунків з тренером, розчарування президента і затримки у зарплаті.

Нагадаємо, раніше Коноплянка виступав за Дніпро, Севілью, Шальке, Шахтар і Краковію. Півзахисник вже кілька років не може повернутися до найкращої форми, швидко покидаючи свої клуби.

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