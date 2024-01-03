Коноплянка просив власника ЧФР Клуж залишитись в команді до літа 2024 року, але той відмовився, а наставник команди підтримав це рішення, повідомляє prosport.ro.

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Також зазначається, що Євген начебто симулював пошкодження. "Коноплянка скаржився, що має проблеми зі здоров'ям і що йому потрібен час, щоб розібратися з фізичною підготовкою, але представники ЧФР Клуж запідозрили його у відсутності інтересу та участі у програмі команди. Точніше, Коноплянку підозрювали у брехні, коли він заявляв про травму перед далекими поїздками команди з метою залишитися в Клужі", – зазначив Prosport з посиланням на джерела в клубі.

Нагадаємо, раніше Коноплянка виступав за Дніпро, Севілью, Шальке, Шахтар і Краковію. Півзахисник вже кілька років не може повернутися до найкращої форми, швидко покидаючи свої клуби. Останнім клубом Євгена став ЧФР Клуж, за який награв 54 хвилини і не відзначився жодною результативною дією, але встиг потрапити в низку скандалів.

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