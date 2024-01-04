Не всі українці змогли вийти у старті

Реал перед матчем Жирони здобув перемогу, відірвавшись від каталонців на три очки. Аби продовжувати боротьбу за чемпіонство, підопічним Мічела необхідно було не відставати – от тільки суперник у них був дуже серйозний. В гості на Монтіліві приїхав Атлетіко.

Довбик віддав ефектний асист у матчі проти Атлетіко – відео результативної дії

Артем Довбик потрапив у основний склад господарів, що й не дивно. Хотілося побачити і Циганкова, але Віктор не потрапив навіть до заявки. Він вже залікував пошкодження й тренувався у загальній групі, але рішення щодо виходу на поле тренерський штаб мав прийняти у день матчу. На жаль, український вінгер пролетів навіть повз заявку, а його позицію зайняв Савіо.

Жирона шокувала Атлетіко

Жирона взяла вражаючий старт. На перших же секундах зустрічі каталонці могли вийти вперед зусиллями Довбика. Савіо отримав розрізний пас і прострілив на ближній кут воротарського, а наш форвард замкнув – повз ворота!

Ще за хвилину рахунок було відкрито. Торре прийняв м'яч у центрі та віддав передачу на хід Валері, а той розхитав перед штрафним Вітселя та пробив у дальній нижній. 1:0!

Атлетіко, однак, досить швидко прийшов до тями. Підопічні Чоло Сімеоне провели кілька перспективних підходів до воріт, а на 14-й хвилині вже зрівняли рахунок. Де Пауль виконав закидання з глибини на Грізманна, той виконав скидку Мораті, а Альваро вийшов на рандеву з Гассанігою та бахнув у лівий нижній кут. 1:1! Була підозра на офсайд, однак після втручання VAR гол зарахували.

Здавалося, що зараз більш статусний Атлетіко задавить скромну Жирону, але все сталося з точністю до навпаки. "Матрацники" зазнали катастрофи, пропустивши два голи ще до 40-ї хвилини. На 26-й Коке помилився під тиском Мартіна, втративши м'яч перед власним карним майданчиком – Іван одразу ж пробив, Облак парирував, а Савіо зіграв на добиванні. 2:1!

А на 39-й про себе нагадив Довбик. Все почалося з розіграшу кутового, який розіграли низом. Алейш Гарсія обігрався з Мартіном та виконав побачу в штрафний, а Довбик спиною до воріт підрізав м'яч на дальню стійку. Ніхто не перехопив скидку, тож Блінд покарав ударом у порожні ворота. 3:1!

Гола могло б і не статись, якби лінії офсайду втримав Коке.

Де Пауль і Мората завдають удару у відповідь

За кілька хвилин до третього пропущеного Атлетіко міг зрівняти рахунок, але Грізманн не зміг скористатись грубою обрізкою Блінда. Тоді за справу взявся Мората. Вже на 44-й хвилині Альваро повернув мадридців у гру, хоча дякувати треба Де Паулю – саме він встояв на ногах у центрі поля й протягнув м'яч під тиском, а далі запустив пас на хід.

Форвард Атлетіко влетів на правий край карного майданчика, легко переграв Еріка Гарсію та прошив Гассанігу. 3:2! На 1-й компенсованій він відзначився ще раз, прийнявши скидку від все того ж Де Пауля та пробивши у лівий нижній – втім, тут був офсайд. Гол не зарахували.

Ще за три хвилини Мората міг зрівнювати рахунок, зігравши на добиванні після пострілу Ермосо з лівого краю штрафного. Каталонців врятувало славнозвісне марнотратство Альваро – той з розвороту бахнув по горобцях. У підсумку, команди відправились відпочивати за рахунку 3:2 на користь Жирони, однак її перевага трималася недовго.

У роздягальні Чоло Сімеоне провів заміни, знявши Ліно й випустивши Моліно. Це означало переведення Рікельме не лівий фланг. Цей хід круто змінив розклад у матчі. До 51-ї хвилини за участі Родріго провели три гольових моменти – двічі з йог подач головою пробивав Мората, а ще в одному епізоді Рікельме закрутив комбінацію з ударом Грізманна з лівого краю штрафного. Гассаніга врятував в усіх випадках.

Виручив він і при пострілі Льоренте з лету після кутового, однак на 54-й хвилині довелося виймати м'яч із сітки втретє. Де Пауль прийняв м'яч у центрі й протягнув його на 22 метри, проскочивши повз Довбика і ще двох гравців Жирони. Все завершилось передачею на правий край штрафного, звідки потужно вистрілив Мората. 3:3!

Жирона врятувала матч

Як правило, після таких поворотів команди пливуть, втрачаючи контроль над грою та пропускаючи ще. Втім, Жирона проявила істинно чемпіонський характер. Після третього пропущеного каталонці змогли вирівняти хід матчу. Ба більше – вже на 62-й хвилині господарі могли відновити перевагу в рахунку, причому забивати мав Довбик! Артем прийняв пас від Торре та завдав удару з меж штрафного у лівий нижній. Облак врятував Атлетіко!

Не можна сказати, що надалі гра йшла легко. М'яч швидко рухався в обидва боки. Хороші атаки проводила як Жирона, так і Атлетіко. Тренери швидко вичерпували ліміт замін – зокрема, на 67-й хвилині поле покинув Довбик, поступившись місцем Стуані.

Жирона ближче до завершення матчу почала виглядати нахабніше й гостріше, але не настільки, щоб говорити про близькість гола. Все йшло до нічиєї, однак на 90+4-й хвилині сталося щось неймовірне. Блискучий Мартін прийняв пас з лівого краю від свіжого Порту, після чого переграв Коке – а далі виконав ефектний удар у дальню дев'ятку. М'яч влетів у ворота! 4:3!

Шокований Атлетіко капітулював. Фінальний свисток зафіксував перемогу Жирони. Каталонці продовжують боротьбу за чемпіонство, маючи рівність за очками з Реалом. Атлетіко і Барселона відстають на 10 залікових балів.

Довбик – топ

По-перше, варто відзначити, що Артем став найрезультативнішим футболістом Ла Ліги 2023/24 прямо зараз. До цього вечора лідирував Беллінгем, у якого 13 голів і 2 асисти, а у Довбика тепер 11+5. Фантастика!

По-друге, наш земляк провів доволі переконливий матч. Українець виграв 3 із 4-х єдиноборств (обидва верхових), мав 2 гольових моменти, виконав шикарний асист і ще одну передачу під удар. Так, у нього лише 11 пасів (7 точних), але в цьому плані Артем ніколи не видає вражаючих цифр. 7 точних пасів Артема можна розцінювати як 2 паси під удар та 5 скидок – а це непогано.

Претензій щодо пропущених голів ставити українцю не слід. Якщо дуже захотіти, то можна причепитись до третього пропущеного – здалося, що Довбик дещо втратив неперервність у цьому моменті. З іншого боку, перед цим він непогано відборовся за винос. Хай там як, головною проблемою пропущених голів слід назвати провальні офсайдні пастки Жирони.

Тепер чекаємо на повернення Циганкова. Савіо – хороший класичний вінгер, однак Жироні потрібен футболіст з інтелектом і працездатністю Віктора. Будемо сподіватись, що вже у наступному турі екс-динамівець вийде в основі.

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