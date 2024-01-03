"Я не просив про другий шанс. Я сказав президенту, що якщо цей тренер, Мандорліні, залишиться в команді й далі, то мені тут робити нічого. У нього гра – "бий-біжи, будь ласка, атака прийди". Румунські ЗМІ писали, що я симулював пошкодження? Повна нісенітниця. Нехай подивляться, скільки матчів я просидів на лавці запасних, коли був повністю готовий до гри. Якби я не був готовий, то не потрапляв би в заявку.

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Коли я переходив у ЧФР Клуж, між президентом і тренером не було жодної комунікації з приводу того, які гравці потрібні і на які позиції. ЧФР Клуж грає за схемою 5-3-2, і для моєї позиції там просто немає місця. Так мені сказав тренер. Коли я запитав Мандорліні, чому мене тоді запросили, він відповів, що багато чого в клубі йому самому незрозуміло.

Чи міг я змінити свою ситуацію в клубі? Я не хочу довго пояснювати, щоб не здавалося, що я виправдовуюся. Просто подивіться на результати команди, і тоді відповідь стане зрозуміла: що не так, і хто в цьому винен. Потрібно вміти визнавати свої помилки, а не говорити, що людина симулює, коли мені з перших хвилин не дали зіграти жодного матчу. Я можу ще багато чого сказати, але, думаю, буде правильно побажати ЧФР Клуж удачі у майбутніх іграх і на цьому закінчити розмову", – поділився Коноплянка в коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, раніше Коноплянка виступав за Дніпро, Севілью, Шальке, Шахтар і Краковію. Півзахисник вже кілька років не може повернутися до найкращої форми, швидко покидаючи свої клуби. Останнім клубом Євгена став ЧФР Клуж, за який награв 54 хвилини і не відзначився жодною результативною дією, але встиг потрапити в низку скандалів.

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