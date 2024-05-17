Ньюеллс Олд Бойз програв Депортіво Рієстра з рахунком 0:1 у Кубку Аргентини. Цей матч став першим в кар'єрі для захисника Матео Аполоніо на професіональному рівні.

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Юнак, якому лише 14 років і 29 днів, вийшов на поле на 84 хвилині. Аполоніо став наймолодшим гравцем в історії аргентинського футболу. Матео перевершив досягнення Серхіо Агуеро, який зіграв свій перший матч у віці 15 років і 1 місяць.

До слова, легендарний Дієго Марадона дебютував в Аргентині у 15 років і 11 місяців у складі Архентинос Хуніорс у 1976 році.

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