14-річний аргентинський футболіст перевершив Марадону та Агуеро – нечуваний дебют на професійному рівні
Захисник Ньюеллс Олд Бойз Матео Аполоніо увійшов в історії аргентинського футболу, обійшовши легенд.
Ньюеллс Олд Бойз програв Депортіво Рієстра з рахунком 0:1 у Кубку Аргентини. Цей матч став першим в кар'єрі для захисника Матео Аполоніо на професіональному рівні.
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Юнак, якому лише 14 років і 29 днів, вийшов на поле на 84 хвилині. Аполоніо став наймолодшим гравцем в історії аргентинського футболу. Матео перевершив досягнення Серхіо Агуеро, який зіграв свій перший матч у віці 15 років і 1 місяць.
До слова, легендарний Дієго Марадона дебютував в Аргентині у 15 років і 11 місяців у складі Архентинос Хуніорс у 1976 році.
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