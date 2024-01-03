Після поразки від Ювентуса в чемпіонаті Жозе Моурінью відправив кожному своєму підопічному послання, в якому просив віддати всі сили, пройти до кінця в кубках і постаратися роздобути місце в Лізі чемпіонів у чемпіонаті. "Ми не повинні ні від чого відмовлятися", – свідчило повідомлення від "особливого". Очевидно, Моурінью натякав на Кубок Італії – минулого сезону Рома ганебно вилетіла з цього турніру на стадії 1/4 фіналу якраз-таки від Кремонезе.

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Судячи з виступу "джаллороссі" в цій кубковій зустрічі, Моурінью до своїх гравців так і не достукався. Рома грала дуже інертно, їй не вистачало гостроти у фінальній третині поля, а такі гравці, як Джелік, Белотті і навіть Лукаку, виглядали непереконливо. Не дивно, що в першому таймі суперник цим скористався – Френк Тсаджаут перетворив Дієго Льоренте на посміховисько, коли відкривав рахунок на Олімпіко.

Дивно, але до того моменту часу він не був нагороджений навіть попередженням, хоча тричі дуже небезпечно діяв проти гравців Роми. Після накладки Тсаджаут проти Льоренте суддівська бригада навіть брала паузу в грі, щоб перевірити, чи тягнув цей фол на вилучення. Кремонезе взагалі почав цю гру безцеремонно – вже до 16-ї хвилини зустрічі попередження заробили чотири гравці гостей...

У перерві Моурінью розлютився і зняв з гри Льоренте, Джеліка і Белотті – причому турка замінив Крістенсен, який вперше в римському періоді кар'єри зіграв на позиції правого центрального захисника. Дибала, який вийшов на заміну, також не дуже вразив: кілька разів втратив м'яч під час спроби загострення, один раз неточно пробив із чудової позиції... Незважаючи на це, Ромі вдалося переломити хід зустрічі: спочатку Азмун вивів Лукаку на ударну позицію, а потім Спінаццолі вдалося заробити пенальті. Ромелу реалізував вихід віч-на-віч, а Дибала пробив воротаря з 11-метрової позначки.

Доклавши після перерви максимум зусиль, Рома дотиснула представника другого дивізіону і вийшла до чвертьфіналу Кубка Італії. У наступному раунді команда Моурінью зійдеться в римському дербі з Лаціо.