ПСЖ переміг Тулузу у поєдинку за Суперкубок Франції-2023. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Суперкубок Франції-2023

ПСЖ – Тулуза – 2:0

Голи: Кан Ін Лі, 3, Мбаппе, 44

У битві за Суперкубок Франції зійшлись чинний чемпіон (ПСЖ) та володар Кубка (Тулуза). Фаворитом вважався ПСЖ, що парижани і підтвердили на 3 хвилині – Кан Ін Лі відкрив рахунок у зустрічі з асисту Дембеле.

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А під кінець першого тайму Мбаппе познущався з захисту суперника, пошивши в дурні трьох захисників. Воротар же не впорався з його ударом у нижній кут. По перерві ПСЖ втримав переможний рахунок, ставши володарем Суперкубка Франції-2023.

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