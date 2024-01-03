Довбик віддав ефектний асист у матчі проти Атлетіко – відео результативної дії
23:26 - Читать на русском
Нападник Жирони Артем Довбик знову відзначився результативною дією в Ла Лізі, цього разу віддавши гольову передачу на Дейлі Блінда.
26’ Савіо
39’ Дейлі Блінд
Альваро Мората 14’
Альваро Мората 44’
14’ Альваро Мората
26’ Савіо
39’ Дейлі Блінд
44’ Альваро Мората
Жирона та Атлетіко видали напрочуд результативний перший тайм, який завершився з рахунком 3:2. В одному з голів у ворота "матрацників" взяв участь і Артем Довбик.
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Після розіграшу кутового та подачі з лівого флангу українець класно зорієнтувався та в один дотик переправив м'яч на дальню стійку. Дейлі Блінд класно замкнув цю передачу з кількох метрів, вигулькнувши з-за спини захисника Атлетіко.
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