Нападник Жирони Артем Довбик знову відзначився результативною дією в Ла Лізі, цього разу віддавши гольову передачу на Дейлі Блінда.

Жирона та Атлетіко видали напрочуд результативний перший тайм, який завершився з рахунком 3:2. В одному з голів у ворота "матрацників" взяв участь і Артем Довбик.

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Після розіграшу кутового та подачі з лівого флангу українець класно зорієнтувався та в один дотик переправив м'яч на дальню стійку. Дейлі Блінд класно замкнув цю передачу з кількох метрів, вигулькнувши з-за спини захисника Атлетіко.