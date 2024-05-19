Віце-президент турецького Бешикташа Хюсейн Юджел підтвердив, що клуб веде перемовини з Жозе Моурінью, повідомляє Football-Italia з посиланням на Sports Digitale.

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"Ми зв'язувалися з Жозе Моурінью місяць тому, і йому сподобалась наша пропозиція. Ми вже вирішили економічні деталі та наступного тижня поїдемо до Італії, щоб зустрітися віч-на-віч. Якщо ми досягнемо згоди з Моурінью, то ми будемо рекомендувати йому включити Рікарду Куарежму в штаб", – зазначив Юджел.

Зазначимо, що на посаду наставника Бешикташа активно сватають 78-річного Мірчу Луческу. "Чорно-білі" посідають п'яте місце у чемпіонаті Туреччини та змінили вже чотирьох тренерів впродовж сезону.

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