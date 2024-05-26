Полісся оформило трансфери з команд, які фінішували вище у турнірній таблиці.

Житомирський клуб здивував не тільки призначенням Імада Ашура новим головним тренером, а й трьома гучними трансферами.

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Полісся підписало лідера оборони Кривбаса Данила Бескоровайного і дует з СК Дніпро-1 – центрхава Руслана Бабенка та атакувального універсала Олексія Гуцуляка. Президент клубу Геннадій Буткевич розкрив умови трансферів у коментарі журналісту Володимиру Звєрову: "Гуцуляка купили за 600 тисяч євро, Бескоровайного за 600 тисяч, Бабенка – безкоштовно".

Нагадаємо, Полісся завершило УПЛ на п'ятій сходинці, що гарантувало "вовкам" дебютний вихід у єврокубки. СК Дніпро-1 був четвертим, а Кривбас третім.

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