Аталанта і Торіно зустрічалися в одному із ключових матчів останнього туру цього сезону Серії А. Фактично перемога була потрібна лише гостям, які плекають надію потрапити у Лігу конференцій. Також за "биків" сьогодні були всі уболівальники Роми, яким було потрібно, щоб команда Джан П'єро Гасперіні не фінішувала в топ-4.

Річ у тім, що Серія А мала шанс відправити шосту команду до Ліги чемпіонів, а це саме "джалороссі". Сценарій був надзвичайно складним для реалізації, бо вимагав двох поразок Аталанти (ще є перенесений матч проти Фіорентини). "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як розбилася мрія про унікальний сезон.

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Окрім відсутності мотивації, від Аталанти чекали ще й втоми. Бергамці провели виснажливий фінал Ліги Європи, а потім кілька днів святкували перший в історії клубу єврокубковий трофей. Цікаво, що Гасперіні випустив у старті всіх гравців, крім воротаря, які грали проти Байєра (в основі чи з заміни).

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Словом, Торіно був свіжішим і не мав серйозних кадрових втрат. Гості й почали матч активніше, кульмінацією чого стала атака на 12 хвилині. Белланова подав із флангу, а Сапата зовсім трохи не влучив у площину воріт. Такі епізоди – класика для "биків" цього сезону. Дуван взагалі дуже старався щось довести своїй колишній команді. Багато бігав, штовхався, пресингував. Вочевидь, колумбійцю прикро, що його виставили з команди перед таким сезоном.

Аталанта давала супернику свободу лише пів тайму. Далі увімкнувся де Кетеларе, і з'явилися голи. Спочатку Шарль спробував бити сам, але трішки не влучив у ворота. Через хвилину він вже віддавав на Скамакку, який з лінії штрафного чітко поклав м'яч у кут. За останні два місяці Джанлука організував 14 забитих м'ячів (10 голів, 4 асисти). Це найкращий результат в топ-5 чемпіонатах разом із Коулом Палмером.

Далі Торіно дозволили трохи поатакувати, переважно через Белланову. Оборона господарів упоралася, а під кінець своє слово сказав герой фіналу Ліги Європи. Перший удар Лукмана був неточним, але в другій спробі було важко схибити. Де Кетеларе прострілив на 11 метрів, звідки бив Пашаліч. Голкіпер відбив прямо на Адемолу, який відправив м'яч у порожні ворота. Вперше за всю історію виступів у Серії А чотири гравці Аталанти забили щонайменше 10 голів за сезон: Скамакка (12), Копмейнерс (12), де Кетеларе (10), Лукман (10).

По перерві Торіно вирішив узагалі перестати грати, так ніби це він кілька днів святкував здобуття важливого трофея. Аталанта ж неслася забивати ще. На старті другого тайму це зробив Скамакка, але де Кетеларе, який асистував, перед тим випустив м'яч за межі поля. Слідом бельгієць взяв ініціативу на себе – голкіпер потягнув доволі складний удар.

Також не вдалося оформити дубль Лукману. Цей гол скасували через порушення правил від Скамакки. Нігерієць не засмутися, а через кілька хвилин заробив пенальті в боротьбі з Тамезом. З 11 метрів пішов бити Пашаліч, який без проблем впорався. Згодом Адемола забив ще раз, але не витримав лінію офсайду. Це вже третій незарахований гол Аталанти.

Далі гра заспокоїлася. Можливо, через низку замін від обох тренерів. Аталанта перемогла і гарантувала собі щонайменше четверте місце, а це означає, що Рома не зіграє у Лізі чемпіонів, а відправиться в ЛЄ. Бергамці ще мають шанс здобути "бронзу", якщо 2 червня обіграють Фіорентину. Торіно, хоч і програв, залишився на дев'ятому місці, бо Наполі не обіграв Лечче. "Бики" ще можуть потрапити у Лігу конференцій, якщо все та ж Фіорентина у фіналі обіграє Олімпіакос.