Визначився останній учасник АПЛ сезону 2024/25 – Саутгемптон здобув путівку, перегравши Лідс у нудному матчі
Лідс поступився Саутгемптону (0:1) в плей-офф Чемпіоншипу сезону 2023/24. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Чемпіоншип, фінал плей-офф
Лідс – Саутгемптон – 0:1
Гол: Армстронг, 24
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Перший тайм між командами був доволі рівним. Невелику перевагу мав Лідс у володінні, але "павичі" нічого не змогли пристойного створити біля воріт суперника. А ось Саутгемптон мав кілька моментів і один з них вдало скористався Армстронг, забивши після передачі Смоллбоуна. Лідс лише двічі пробив у сторону воріт "святих" і всі удари були з-за меж штрафного майданчика. З 2010 року, команда, яка відкриває рахунок у плей-офф, обов'язково підвищується у класі.
Після перерви "павичі" захопили ініціативу, покращили володіння, щоправда, проблема зі створенням моментів залишилася. Саутгемптон більше часу проводив в обороні. Найкращий момент, щоб забити, Лідс створив на 84 хвилині, коли м'яч влучив у поперечину. У підсумку матч завершився перемогою "святих".
В АПЛ Саутгемптону компанію складуть Лестер та Іпсвіч, які отримали прямі путівки з Чемпіоншипу.
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