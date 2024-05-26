Лідс поступився Саутгемптону (0:1) в плей-офф Чемпіоншипу сезону 2023/24. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіоншип, фінал плей-офф

Лідс – Саутгемптон – 0:1

Гол: Армстронг, 24

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Перший тайм між командами був доволі рівним. Невелику перевагу мав Лідс у володінні, але "павичі" нічого не змогли пристойного створити біля воріт суперника. А ось Саутгемптон мав кілька моментів і один з них вдало скористався Армстронг, забивши після передачі Смоллбоуна. Лідс лише двічі пробив у сторону воріт "святих" і всі удари були з-за меж штрафного майданчика. З 2010 року, команда, яка відкриває рахунок у плей-офф, обов'язково підвищується у класі.

Після перерви "павичі" захопили ініціативу, покращили володіння, щоправда, проблема зі створенням моментів залишилася. Саутгемптон більше часу проводив в обороні. Найкращий момент, щоб забити, Лідс створив на 84 хвилині, коли м'яч влучив у поперечину. У підсумку матч завершився перемогою "святих".

В АПЛ Саутгемптону компанію складуть Лестер та Іпсвіч, які отримали прямі путівки з Чемпіоншипу.

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